勞動部推再充電計畫 穩定就業助勞工升級職能

勞動部推動減班休息勞工再充電計畫，鼓勵勞工善用減班期間持續進修，提升專業技能，落實減班不停學，穩定就業競爭力。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

面對國際經濟情勢變動對產業帶來的衝擊，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」，協助事業單位穩定營運、支持勞工在減班期間精進技能，強化就業競爭力，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署鼓勵轄區事業單位及勞工善用減班休息期間參與訓練，落實「減班不停學」，為產業與勞工打造穩固後盾。

高分署指出，減班休息勞工再充電計畫係針對受國際情勢影響、經勞資協議暫時減少工時之企業與勞工所設計。勞工可於減班休息期間，參加高分署開辦之實體或線上訓練課程，透過勞動力發展數位服務平台學習新技能，並依實際參訓時數，在減班休息前後薪資差額範圍內申請訓練津貼。

依規定，平均月投保薪資逾3萬300元之勞工，每月最高可領取訓練津貼1萬7,210元；平均月投保薪資3萬300元以下者，每月最高可領取2,280元，協助勞工穩定收入、減輕經濟壓力。

除勞工個人受惠外，事業單位亦可配合自身營運與職能需求，於減班期間規劃客製化訓練課程，投資員工專業能力。本計畫提供訓練經費補助，補助項目包含講師鐘點費、外聘講師交通費、教材文具用品費及工作人員費用等，最高補助金額可達350萬元，協助企業留住關鍵人才、厚植發展實力。

高分署分享，轄區內一家機械設備製造業者因國際情勢導致訂單減少而實施減班休息，透過申請本計畫，勞工不僅獲得訓練津貼，也把握時間跨領域學習職場溝通技巧、資訊軟體、電子商務及微型創業等課程，減班期間不但沒有停滯，反而有效提升職場軟實力，為未來職涯發展累積能量。

高分署分署長郭耿華表示，分署將持續優化服務，提供實施減班休息之事業單位及勞工即時、多元的協助方案，透過減班休息勞工再充電計畫，協助企業穩定營運、支持勞工安心進修，全面提升整體競爭力。符合資格之事業單位及勞工，可至補助企業辦理員工訓練計畫網（https://gov.tw/r7q）線上申請，或電洽高分署諮詢專線 07-8210171 轉 3203。