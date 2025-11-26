勞動部推動5大措施 邀集34家企業舉辦交流座談會
記者 何明弘/基隆報導
勞動力發展署北分署於（昨）11月26日上午在大武崙產業園區服務中心舉辦企業交流座談會，邀集34家企業代表出席共聚交流。
因應國際經貿情勢變動可能對產業運作及勞工就業造成衝擊，勞動部啟動多項「支持勞工安定就業措施」，協助受影響產業勞工穩定就業、提升技能，並降低裁員風險。為更掌握地方產業實況與企業需求，促進政策有效落實。
北分署基隆就業中心在大武崙產業園區服務中心服務中心舉辦企業交流座談會，邀集34家企業代表出席共聚交流。圖/翻攝
本次座談會由北分署沈文麗分署長主持，詳細說明「支持勞工安定就業措施」內容。對於因關稅衝擊而減班休息的勞工，政府透過「強化僱用安定措施」補助薪資差額七成，每月最高可達1萬2,100元；配合「勞工再充電計畫」，減班期間提升技能，最高每月可領取1萬7,210元訓練津貼，兩者合併最高可補足全額薪資差額。此外，政府鼓勵企業運用在職訓練與轉型課程規劃，最高可申請350萬元補助，協助企業強化韌性、提升人才能力。
針對已離職或待業的勞工，勞動部整合工作崗位訓練、僱用獎助與職務再設計等措施，協助勞工重返職場。對於青年族群，也提供尋職、就業津貼，並可透過訓練補貼、學習獎勵金，鼓勵青年參加重點產業（如AI、大數據）課程，提升技能。同時，財政部代表也出席，介紹企業可運用的金融與租稅支援措施。透過跨部會合作，此次座談會期望協助在地產業應對挑戰，並穩定就業環境。
會中企業代表踴躍發言，分享供應鏈變動下的產業現況與挑戰，並就政府協助提出具體詢問，包括既有就業促進措施與「支持勞工安定就業措施」的差異。對此，沈文麗回應，為因應關稅衝擊，擴大產業範圍、提高補助額度與受理對象更具彈性，例如「勞工就業通—職務再設計方案」取消年齡限制，受影響的產業勞工都能受惠，排除就業障礙。
沈文麗強調，為更貼近在地產業需求，北分署已啟動基隆地區350 家廠商關懷宣導，並陸續拜訪大武崙工業區及六堵科技園區廠商協進會，掌握企業面臨的實際挑戰並予以提供協助。後續也將持續為失業勞工提供客製化職涯諮詢、就業媒合服務，協助勞工重返職場，促進勞雇關係穩定，共同打造更具競爭力的就業環境。
