勞動部推減班休息薪資差額補貼 雲嘉南分署籲勞工把握申請期限

為表揚長期深耕、落實不動產交易安全並守護民眾權益優秀專業從業人員，臺南市政府地政局廿六日舉辦「一一四年優良不動產從業人員聯合頒獎典禮」，副市長葉澤山、地政局長陳淑美代表市長黃偉哲表揚從業菁英；南市不動產相關公、工協會及產業代表及受獎人親友團均出席。

獲獎者涵蓋不動產服務鏈各專業領域，包括優良地政士吳昭鑾、黃珮純、黃偉琳及葉群英；優良不動產經紀人員王子鈺、黃俊賢、葉怡君、詹昆霖、鄭巧琪、鄭又瑄、盧鵬達；優良不動產估價師陳善翔；優良租賃住宅服務業大晟資產管理顧問公司台南分公司等。

葉澤山副市長表示，市長黃偉哲致力推動各項開發建設，北安商業區市地重劃區已完成、永康砲校完成遷移準備開發，南科特定區A至O區段徵收正辦理補償費發價作業，公共建設完善帶動不動產發展，地政局從中扮演關鍵角色，也強調不動產交易牽動社會經濟，更攸關市民財產安全與居住權益，從土地開發、買賣登記、估價鑑定到住宅租賃政策等，均仰賴不動產從業人員專業與誠信，也肯定獲獎人員具備專業、誠信、服務核心價值，更能秉持恪守法令，守護市民權益。

陳淑美局長強調，地政局持續致力推動不動產交易安全、地政數位化、不動產資訊透明化及防範詐騙等政策，有賴第一線從業人員配合與努力，期藉由頒獎典禮表彰及感謝地政夥伴共同維護市民財產權益，也期盼藉由標竿學習提升整體不動產服務品質，促進產業良性競爭、正向發展。