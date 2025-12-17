勞動部推跨區求職提供4項補助

為協助失業勞工突破求職門檻、降低遠距就業障礙及交通費負擔，勞動部勞動力發展署昨（十七）日宣布推動「跨域就業津貼」，提供包括求職交通補助金、異地就業交通補助、搬遷補助及租屋補助，讓失業勞工減少各種負擔，包括工作距離衍生經濟負擔，甚至求職就業不受地域限制，在多元職涯道路走得更順利更穩健。

勞動力發展署指出，為協助失業勞工擴大求職機會、順利重返職場，政府持續推動異地就業相關補助措施。只要曾經參加就業保險，目前失業已滿三個月，或屬非自願離職的失業勞工，皆可到住家附近公立就業服務機構辦理求職登記，由就業服務人員提供一對一協助。

就業服務人員在媒合過程中，會先與失業勞工進行諮詢討論，了解勞工過往工作經驗、就業興趣及專長能力，並且綜合評估可媒合的職缺內容與工作地點，協助尋找合適的就業機會。倘若評估發現，住家附近暫無適合職缺，但失業勞工願意嘗試跨區求職，經就服人員推介至距離住家三十公里以上地點面試，即可申請求職交通津貼。

發展署進一步指出，交通津貼每人每次補助五百元，情形特殊者最高補助一千二百五十元，每年最多申請四次，協助減輕跨區面試的交通費用負擔。失業勞工若經推介成功就業，工作地點距離住家三十公里以上，實際就業滿三十日後，還可依照實際情形申請後續異地就業補助。

選擇搬遷或租屋至工作地附近的失業勞工，搬遷費用核實發給，最高補助三萬元；租屋補助金額以房屋租賃契約所列租金總額六成核實發給，每月最高發給五千元，最長十二個月；如果是不想搬遷而選擇每日通勤，可申請異地就業交通補助金，依照距離遠近提供一千至三千元不等的異地就業交通補助，最長十二個月。