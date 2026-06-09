勞動部推「再充電計畫」 每月最高發1萬6300元

勞動部推「減班休息勞工再充電計畫」，最高補助1.6萬。（示意圖／東森新聞）





受到國際情勢波動與對等關稅政策影響，部分產業因訂單調整而與員工協商實施減班休息，為了保障勞工權益並減輕薪資減損的衝擊，勞動部勞動力發展署近期全力推動「減班休息勞工再充電計畫」，凡是符合計畫資格的在職勞工，只要利用減班空檔參加指定的實體或數位在職訓練課程，完訓後即可依實際參訓時數申領補助津貼，每月最高可獲得1萬6300元，此政策一出，隨即引發勞工與上班族的高度關注。

放寬通報自行申請

發展署指出，過往減班休息（俗稱無薪假）的行政通報多由企業主動向地方勞工主管機關申報。然而，為了進一步保障弱勢勞工能即時獲得政府的防護網協助，本次特別擴大了通報管道，未來除了由企業端通報之外，勞工個人亦可自行檢具勞雇雙方同意實施減少正常工時的協議書，或者是依據勞資爭議處理法向地方勞工局申請調解的相關證明，據以提出通報。經官方查證確認減班事實並納入案件管理後，勞工就能備妥文件自行向所屬各分署申請參訓。

廣告 廣告

「減班休息勞工再充電計畫」申請方式。（圖／勞動部）

多元課程彈性參訓

在課程規劃方面，為了因應勞工不同的職涯與空檔時間，發展署提供了相當彈性的參訓管道，勞工不僅可以報名參加各分署自辦、委辦的多元在職訓練課程，也能直接透過「勞動力發展數位服務平台」進行線上數位課程的進修。勞工可以依據自身的產業升級需求選擇適合項目，藉此在減班期間內持續厚植職能競爭力。

企業辦訓補助350萬

除了針對勞工個人的訓練津貼支持外，針對同樣面臨國際情勢導致生產規模調整的企業端，政府也同步祭出了留才誘因。發展署強調，只要事業單位在減班休息的時段內，依營運需求自行規劃辦理員工的在職訓練課程，並且切結承諾在訓練期間內，維持整體員工的僱用規模達到90%以上，即可向各分署申請實質的訓練費用補助，單一企業最高補助金額上看350萬元，期盼能透過勞資雙向補助機制，縮短企業的市場調適期。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

大雨狂灌「全台紫爆」6/9停班停課資訊一次看

大雨狂灌「全台紫爆」6/9停班停課資訊一次看

快訊／8縣市注意！明雨量「達停班課標準」

