勞動部推「穩定就業雙軌」 助勞工減班不減薪

穩定就業雙軌措施上路，補貼加碼70%，訓練津貼同步開放申請。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

面對國際局勢變動及美國關稅調整對特定產業造成的衝擊，勞動部啟動「穩定就業雙軌措施」，整合強化版僱用安定措施與減班休息勞工再充電計畫，協助企業維持營運、保障勞工收入，實現減班不減薪的政策目標。

勞動部表示，為因應部分企業因訂單下滑而採行減班休息制度，「強化版僱用安定措施」大幅提高補貼力道。適用於已公告的食品及飼料製造業、紡織業、金屬製品製造業、機械設備製造業等九大行業，只要勞雇雙方協商同意並實施減班休息達30日以上且完成通報，勞工即可申請薪資差額70%補貼，較以往50%大幅提升，提供更穩健的收入保障。符合條件者，可於減班休息每滿30日次日起算90日內，向勞動部高屏澎東分署或透過台灣就業通線上系統提出申請。

此外，為協助勞工把握減班期間的空檔提升技能，勞動部同步推動減班休息勞工再充電計畫，提供每小時190元的訓練津貼。為提高參訓便利性，規定亦同步鬆綁，勞工不再受限需在減班時段上課，只要在減班期間任何可運用的空檔，即可參加分署自辦、委託辦理的各類在職訓練，含實體課程與數位學習。兩項計畫亦可合併申領，讓勞工在收入與職能提升上同時受益。

高分署提供專人服務，協助勞工及企業順利申請補貼與訓練資源。(記者張翔翻攝)

以一名製造業員工小惠為例，因關稅因素導致公司實施減班休息，其薪資自3萬6000元降至2萬9000元，短少7000元。透過申請「強化版僱用安定措施」，每月領取4900元補貼，並利用空檔參加職訓，另獲訓練津貼2100元，兩項合計正好補足薪資差額，順利維持生活所需，同時增進專業能力。

高分署分署長郭耿華指出，高分署將持續以專人服務協助勞工與企業有效運用相關措施，降低景氣波動所帶來的衝擊，並穩定產業人才。民眾如欲進一步了解，可洽免付費專線 0800-777-888，或撥打高分署諮詢電話 07-8210171 分機 2114，將有專人提供諮詢。