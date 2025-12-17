勞動部推「跨域就業津貼」 減少勞工經濟負擔

記者吳典叡／臺北報導

為協助失業勞工突破求職門檻、降低遠距就業障礙及交通費負擔，以順利銜接不同領域的工作環境，勞動部推動「跨域就業津貼」，提供包括求職交通補助金、異地就業交通補助、搬遷補助及租屋補助，讓失業勞工減少因為工作距離衍生的經濟負擔。

勞動部勞動力發展署指出，為協助失業勞工順利重返職場，持續推動異地就業相關補助措施。凡曾參加就業保險，目前失業已滿3個月，或屬非自願離職的失業勞工，皆可到日常居住地附近的公立就業服務機構辦理求職登記，由就業服務人員提供一對一協助。

勞發署表示，就業服務人員在媒合過程中，先與失業勞工進行諮詢討論，了解其過往工作經驗、就業興趣及專長能力，並綜合評估可媒合的職缺內容與工作地點，協助尋找合適的就業機會。

若評估後發現，住家附近暫無適合職缺，但失業勞工願意嘗試跨區求職，經就服人員推介至距離日常居住地30公里以上的地點面試，即可申請求職交通津貼。該交通津貼每人每次補助500元，情形特殊者最高可補助1250元，每年最多可申請4次，協助減輕跨區面試的交通費用負擔。

勞發署指出，失業勞工若經推介成功就業，且工作地點距離原居住地30公里以上，在實際就業滿30日後，還可依實際情形申請後續異地就業補助。

選擇搬遷或租屋至工作地附近的失業勞工，搬遷費用核實發給，最高補助3萬元；租屋補助金額以房屋租賃契約所列租金總額的60％核實發給，每月最高發給5000元，最長12個月。

勞發署說，若是不想搬遷而選擇每日通勤者，可申請異地就業交通補助金，依照失業勞工就業地點與原日常居住處所的距離遠近，提供1000元至3000元不等的異地就業交通補助，最長12個月。

勞動部推動「跨域就業津貼」，提供包括求職交通補助金等補助，讓失業勞工減少因為工作距離衍生的經濟負擔。（勞動部提供）