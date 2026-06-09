勞動部推1計畫！每月最高補助16300元 資格條件一次看

【緯來新聞網】近來國際地緣政治情勢緊張，衝擊各國民生和勞動就業，為協助受美國關稅政策，及國際情勢影響的企業與勞工，勞動部勞動力發展署推動「減班休息勞工再充電計畫」，透過在職訓練協助企業穩定營運、留用人才，也支持勞工在減班休息期間，持續精進專業技能，減輕工時縮減及薪資減少的影響，每月最高補助16300元。

勞動部勞動力發展署推動「減班休息勞工再充電計畫」。（示意圖／翻攝自pixabay）

當勞雇雙方協商同意實施減班休息時，企業應主動向地方勞工主管機關（下稱勞工局）通報。不過，為了進一步保障減班休息勞工權益，並即時提供相關協助措施，目前已擴大通報管道，除了由企業通報外，勞工也可自行檢具勞雇雙方同意「實施減少正常工時」協議書，或依勞資爭議處理法申請調解後，據以向地方勞工主管機關提出通報。



若經查證確認有減班休息室時，並納入通報案件後，勞工即可自行備妥相關文件，向勞動力發展署所屬各分署申請參加本計畫。勞動力發展署期盼，藉由此計畫與企業共同穩定就業與勞動市場。

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每月最高補助16300元。（示意圖／翻攝自pixabay）

勞動力發展署指出，勞工可利用減班休息期間的空檔時間「彈性參訓」，由分署安排參加分署自辦、委辦的在職訓練課程，或參與勞動力發展數位服務平台提供的各類數位課程，完訓後可在減班前後薪資差額範圍內，依實際參訓時數申領訓練津貼，每月最高補助16300元。



此外，考量企業可能因國際情勢影響生產規模及營業收入，而與員工協議實施減班休息；為支持企業運用減班休息期間，培育所需人才，企業可依營運需求規劃訓練課程，且於訓練期間維持整體員工僱用規模達90％以上，即可向分署申請訓練費用補助，最高補助350萬。



勞動力發展署呼籲，符合本計畫申請資格的勞工及企業，把握政府提供的訓練與補助資源，透過提升職能與穩定僱用，共同因應景氣變動，創造勞雇雙贏。

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