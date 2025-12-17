勞動部擬修法「取消65歲上限」 提升中高齡安全保障





為因應雙就業雙照顧、中高齡與高齡者促進就業政策，勞動部今（17）日發新聞稿指出，刪除65歲投保上限，並同步調整失業給付等待期、育嬰留職停薪津貼及促進就業經費提撥等規定，以提升勞工保障與就業安全。

勞動部表示，參酌各界意見及實務需求，研擬「就業保險法部分條文修正草案」，分別針對加保年齡、失業給付等待期條件、有條件延長育嬰留職停薪津貼等規定進行增修，期藉由本次修法，進一步增進被保險人給付權益，協助提升勞工就業技能，穩定就業，強化就業保險的保障功能。

本次修法重點包括：第一，擴大加保年齡，刪除現行65歲上限，讓未領勞保老年給付、仍在職的高齡勞工，即使非自願失業，也能享有失業給付保障，維持基本生活安全。第二，縮短失業給付等待期，將現行14日縮短為7日，使失業勞工能更快速領取給付，減輕經濟壓力。第三，增訂育嬰留職停薪津貼6+1個月規定，鼓勵雙親共同育嬰，提升家庭性別平等。

此外，勞動部也簡化行政救濟層級，將審議結果視同訴願決定，如有不服，可直接提起行政訴訟，縮短等待時間並保障訴願權。促進就業經費提撥比率也由現行保險費10%提高至20%，以因應勞動市場快速變化並強化就業技能培訓。

修法同時增列名譽行政罰規定，對違法投保單位公布名稱、負責人及處分金額，強化法規遵循。另依實務運作修正保險人組織名稱、投資運用管理單位，以及性別平等法、最低工資法與勞工職災保護法相關條文引用。

勞動部表示，本草案已公告於「公共政策網路參與平臺」及「勞動法令查詢系統」，歡迎各界提出意見或修正建議，以完善法制作業，保障勞工就業權益與保險保障功能。

