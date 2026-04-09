勞動部擬修法 雇主聘移工需多負擔上看19萬元
我國與美國簽署的「台美對等貿易協定（ART）」中，已承諾將在協定生效3年內禁止向製造業與漁撈業移工收取海外招募費及相關費用，且費用應在僱傭契約（目前為3年）期間內支付，費用可能上看19萬元，勞動部長洪申翰於9日專題報告提及，將推動修法於3年內落實製造業及漁撈業雇主須於聘僱契約期間內支付移工海外招募費及相關費用，逐步符合國際規範。
立法院9日邀請勞動部等部會「針對防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」專題報告。
洪申翰指出，短期而言，產業為接軌國際規範落實公平招募，可能面臨經營成本上調適，但長遠而言，自制度面深化人權保障，可使企業避免產品因涉強迫勞動遭扣押、退運或銷毀，大幅降低企業營運風險；移工也會因來台工作經濟費用降低，提高工作穩定性。
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仲介評鑑將納「公平招募」！洪申翰：修法禁扣移工證件 3月內提直聘改進報告
美國針對「強迫勞動」議題展開301調查，台灣也被列為對象。勞動部長洪申翰今（4/9）日在立法院社福及衛環委員會進行答詢時表示，將修正《就業服務法》禁止扣留移工護照、工作許可等證件；同時，針對仲介評鑑制度，納入公平招募精神，預計今年完成研議、明年正式上路。另外，國內企業直聘占比不到3%，將會在三個月內提交一份強化相關部分及改進評估報告，但實際法規修訂需要一點過程。
政院拍板修法 雇主、仲介不得扣留移工護照
行政院會今通過《就業服務法》部分條文修正草案，勞動部表示，雇主與人力仲介不得「代為保管」勞工身分證、護照或居留證等重要文件；若雇主或人力仲介違反新法規定，將處6萬至30萬元罰鍰；人力仲介違反情節嚴重者，最重處停業一年或廢止設立許可。
漁業署修法禁留置漁工證件 未來也將禁收仲介費
台灣經營的遠洋漁船涉及強迫勞動議題，受國際關切，至於能怎麼改進，勞動部表示，在台美對等貿易協定我方的承諾事項中，包括禁止留置外籍勞工證件、協定生效3年內禁止向製造業與漁撈業的移工收取招募費等。漁業署也已經修法禁止留置漁工證件，而針對仲介費，目前在國內也立法禁止收取。至於其他移工的證件也在推動修法禁止留置。
直聘比例低 洪申翰允3個月內提改善方案、年底拚流程優化
立法院社福及衛環委員會今天(9日)邀請勞動部長洪申翰針對「防制強迫勞動與公平招募」進行專題報告並備詢。隨著國際供應鏈人權規範趨嚴，朝野立委皆關注移工債務議題。洪申翰承諾，將在3個月內提出直接聘僱流程檢討方案。 國民黨立委王育敏指出，美國已啟動301條款調查用於打擊強迫勞動，歐盟2027年也將禁止強迫勞動產品，台灣若未及時改善，恐衝擊出口市場。其中，調查指出曾有逾六成移工需借貸支付仲介費，「抵債勞務」將是強迫勞動核心問題。 對此，勞動部長洪申翰回應，政府已盤點相關法規，扣留證件部分將修就服法，已在行政院會列為討論事項；「抵債勞務」部分將依與美方承諾，於三年內推動禁止向移工收取招募費。 另外，勞動部已將「公平招募」納入政策方向，並規劃調整仲介評鑑制度，預計今年修訂指標、明年上路。洪申翰說：『(原音)我們現在評鑑的內容還在研議，這部分其實發展署很密切在研議，但我們也希望能夠儘快，然後哪一些評鑑能夠讓公平招募在評鑑裡面具有鑑別性，這是重點。(王育敏：那你預計什麼時候上路？要個期程吧？)我們是至少是希望今年我們可以處理，然後明年是不是可以上路。』 此外，王育敏也點出政府「直接聘僱」制度成效不彰，
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