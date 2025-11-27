勞動部擬調「薪資」揭露門檻！Z世代近半力挺透明化

【記者張綵茜／台北報導】勞動部擬修法將徵才薪資揭露門檻從4萬元提高至5萬元；薪資平台調查顯示，49%的Z世代勞工支持薪資透明化。專家提醒，真正關鍵在企業內部薪資結構，否則提高門檻仍難改善職場不公平。

日前民進黨立委李昆澤主張，應將揭露門檻與最低工資進行連動，勞動部長洪申翰當場坦言，現行4萬元門檻確實有拉高必要，目前正研擬修法草案，將徵詢各界意見後，送立法院審議。

根據比薪水調查，Z世代對薪資議題態度更開放，49%支持薪資透明化；年輕勞工透過匿名薪資分享平台，主動揭露公司的真實核薪結構，形成一股巨大的市場壓力。

比薪水執行長陳致宏指出，面議本應用於高階或難以量化能力的職位，然而台灣資方長期佔據優勢，導致面議遭到濫用。政府聚焦於提高招募端的揭露門檻，只是「治標」。真正的薪資透明，應該從公司內部開始「治本」。

陳致宏表示：「徵才廣告上的數字只是冰山一角，員工進去之後的薪資結構才是關鍵。」主計總處公開資訊較少年齡、職等的交叉分析，相對難回答同一家公司裡，不同部門主管、三年與十年經驗的員工，薪資落差到底有多大；要得到答案，必須仰賴員工在匿名平台的自主分享。

當企業被發現低於行情、薪資不公，員工將會「用腳投票」。比薪水轉述專家預期，未來薪資不透明的企業將更難留住人才，集結勞工力量揭露薪資，才能推動整體薪資向上，改善不健康的台灣職場。

