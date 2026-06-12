勞動部擴大補助起重機汰舊換新 單輛最高140萬元

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）老舊移動式起重機容易導致職業災害，勞動部職業安全衛生署今天宣布擴大補助起重機汰舊換新，除將補助對象擴及中小企業，也新增維修補助，單輛最高補助新台幣140萬元。

勞動部今天舉行例行業務報告，職業安全衛生署職業安全組組長陳光輝指出，為了降低移動式起重機因結構老舊產生的安全風險，已修正相關補助要點，除擴大補助對象，也新增關鍵零組件維修補助。

陳光輝說，大型移動式起重機價格昂貴，一輛動輒幾百萬，因此購買者多為具一定規模的事業單位，為了鼓勵業者選購具安全設計新機具，這次擴大補助對象，由原先的小規模企業或自營作業者擴及符合條件中小企業。

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根據統計資料顯示，車齡25年以上的起重機申請廢用比例明顯偏高，陳光輝說，為貼近實務需求，也將老舊移動式起重機認定標準，從出廠30年以上下修至25年以上等。

陳光輝說明，針對輪行或履帶移動式起重機，小規模企業或自營作業者購買新車，依噸數不同，每輛補助金額為50萬至140萬元，中小企業則為30萬至100萬元，另也新增載人吊車汰舊換新補助。

若雇主沒有意願汰舊換新吊車，陳光輝說，這次也新增「迴轉裝置（旋轉盤）」關鍵零組件維修費用補助，只要透過職業災害預防及重建中心審查合格專業檢修廠實施迴轉裝置維修，就可補助50%維修費用；雇主若是經專業檢修廠換裝事件紀錄器，也補助安裝費20萬元等。

陳光輝表示，補助申請案將依收件先後順序辦理，當年度支應經費用罄時就停止受理，歡迎符合資格的事業單位儘速備妥相關文件踴躍提出申請。

另外，陳光輝也說，職安署今天也預告「推土機、挖掘機、鏟裝機、堆高機、高空工作車、非屬危險性機械之起重機」為職業安全衛生法第24條第1項所稱「其他特定機械」，雇主必須僱用經中央主管機關認可教育訓練或經技能檢定合格人員擔任操作人員。（編輯：李錫璋）1150612