勞動部擴大補助！減班勞工可領最高16300元 申請條件曝光
受到國際情勢變化及關稅政策影響，部分產業近期因訂單調整而實施減班休息。為降低勞工收入減少所帶來的衝擊，同時協助在職勞工持續提升職能，勞動部勞動力發展署持續推動「減班休息勞工再充電計畫」，符合資格的勞工在減班期間參與指定訓練課程，完成課程後可依實際參訓時數申請訓練津貼，每月最高補助可達1萬6300元。
勞動力發展署表示，近年國際經貿環境變化快速，部分企業因市場需求波動調整產能，進而與勞工協商實施減少正常工時措施，也就是俗稱的無薪假。為避免勞工因減班而影響生計，政府透過再充電計畫鼓勵勞工利用空檔進修，提升專業技能與就業競爭力。
在申請資格方面，發展署此次也進一步放寬通報機制。過去減班休息案件大多由企業向地方勞工主管機關辦理通報，如今除了企業申報外，勞工個人也可自行提出相關文件申請認定。
勞工若持有勞雇雙方同意減少正常工時的協議書，或依勞資爭議處理法向地方勞工局申請調解的相關證明文件，即可據以向主管機關提出通報。待主管機關查證確認減班事實後，勞工便可向勞動力發展署各分署提出參訓申請。
發展署指出，此次計畫最大特色在於提供多元且彈性的進修方式。符合資格的勞工除了可參加各分署自辦或委辦的在職訓練課程外，也能透過勞動力發展數位服務平台參與線上課程，不受時間與地點限制。
課程內容涵蓋產業技能提升、數位應用、專業證照及職能發展等領域，勞工可依照個人職涯規劃及產業需求選擇適合課程，藉由進修強化未來職場競爭力。
除了補助勞工個人參訓之外，勞動部也同步推出企業辦訓補助措施，希望協助企業留住人才。發展署表示，若事業單位在減班休息期間安排員工接受在職訓練，並承諾於訓練期間維持整體僱用規模達90%以上，即可向各地分署申請訓練補助。
根據規定，符合資格的企業可獲得實際訓練費用補助，單一企業最高補助金額可達350萬元。政府期盼透過勞工訓練津貼與企業辦訓補助雙軌並行方式，協助企業度過景氣調整期，同時維持勞工就業穩定。
勞動力發展署強調，再充電計畫除了能減輕勞工因減班造成的收入損失，也有助於提升專業能力，讓勞工在景氣回升後能迅速銜接職場需求。對企業而言，透過辦理訓練課程培養人才，也能縮短市場變化所帶來的調適時間，達到勞資雙贏目標。
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