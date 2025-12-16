勞動部支援青年就業補助 徐佩渝搖身成神經物治師

畢業於弘光科技大學物理治療系的徐佩渝，在待業期間運用「支援青年就業計畫」的協助，順利從求職新鮮人搖身變成物理治療師。

▲畢業於弘光科技大學物理治療系的徐佩渝，在待業期間運用「支援青年就業計畫」的協助，順利從求職新鮮人搖身變成物理治療師。

勞動部為協助初入職場的青年因應國際情勢對就業市場所造成的影響，於今年九月推出「支援青年就業計畫」，凡年滿十五至二十九歲本國籍未在學且連續六十天未就業的初次尋職青年皆可參加，本專案提供實體及線上職涯諮詢、履歷健診、求職媒合等服務，協助青年做好求職準備、穩健踏入職場。另透過三階段尋職津貼及就業獎勵金的機制，支持並鼓勵初次尋職的青年積極就業。計畫啟動以來，桃竹苗地區已有一二三九位青年成功領取補助。

廣告 廣告

初次尋職青年在台灣就業通網站「支援青年就業計畫」報名專區（https://gov.tw/Dgp）完成報名後，只要在九十天內依規定接受就業輔導措施並完成求職提供相關紀錄，即可申請每月六千元的尋職津貼，最多可領三個月，共一萬八千元；如果在九十天內順利受僱全時工作，並於該職務穩定就業滿九十天或一八○天，就可分別申請二萬元及一萬元的就業獎勵金，兩項補助合計最高可達四萬八千元，協助青年能安心尋職、穩定就業。

畢業於弘光科技大學物理治療系的徐佩渝，在待業期間透過本計畫的協助，順利從求職新鮮人搖身變成物理治療師。她分享，尚未畢業時便從學長姐口中得知計畫內容；畢業後正值待業期間，她一邊準備物理治療師國家考試，一邊積極尋找職缺。放榜後，她立即至「台灣就業通」報名參加本計畫，並透過新竹賈桃樂學習主題館提供就業諮詢、職涯輔導與履歷健診等協助，進一步掌握撰寫精準且具吸引力的履歷技巧；後續在經過多次面試後，最終順利錄取衛生福利部桃園醫院物理治療科，成為一名神經物理治療師。

佩渝已穩定就業超過七個月，感謝計畫提供的職涯輔導、履歷健診等協助，以及尋職津貼及就業獎勵等補助，讓她減輕初入職場心理負擔與經濟壓力。