勞動部支援青年就業計畫助安心尋職

為減輕青年待業期間經濟壓力，勞動部推動「支援青年就業計畫」，年滿十五至廿九歲、本國籍、未在學且連續六十日未就業的初次尋職青年皆可報名，透過政府提供的職涯輔導資源與最高可領取四萬八千元補助；學財務金融學系的涂育書退伍後投入求職行列，透過「支援青年就業計畫」獲得專業職涯諮詢與履歷健診指導，在就服人員陪伴下找到財政部南區國稅局工作並領到就業獎勵金，他感謝政府幫忙，在就業路上不孤單。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，初次尋職青年只要至「台灣就業通」網站計畫專區完成報名，即可由就業服務人員提供職涯諮詢、履歷健診、模擬面試及求職媒合等多元輔導資源，協助青年做好求職準備；參加計畫期間若尚未找到工作，尋職期間每月可申領六千元尋職津貼，最長可領三個月；如於計畫期間成功就業並穩定就業滿九十日及一百八十日，可分別請領二萬元及一萬元的就業獎勵金，減輕青年初入職場經濟負擔。

九十一年次的涂育書透過就服員職涯諮詢引導，明確規劃朝財經領域發展，並協助精準掌握履歷撰寫技巧與模擬面試，順利錄取理想職務，如今穩定就業超過半年；他感謝政府提供的專業協助與補助支持，降低初入職場的心理壓力與經濟負擔，在工作之餘也能持續準備國家考試。