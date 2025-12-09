勞動部支援青年就業計畫吸引逾一千七百青年報名參加

勞動部自今年9月1日起推動「支援青年就業計畫」，除放寬適用對象條件，也將尋職津貼自每月5,000元提高至6,000元，連同就業獎勵金，青年最高可獲得4.8萬元補助。剛退役的26歲青年小旻在投遞30多封履歷仍未獲錄取，一度感到焦慮不安；所幸在勞動力發展署中彰投分署彰化就業中心提供的一對一就業諮詢、履歷健診與模擬面試等協助下，順利通過緯創資通股份有限公司的甄選，成功踏入職場。中彰投分署表示，計畫上線3個月以來已吸引逾1700名青年報名參加，相關服務會加強推動（見圖）。

中彰投分署可提供青年職涯探索、就業準備、技能培訓到就業媒合及創業輔導等一條龍服務，協助青年儘早就業。其中「支援青年就業計畫」主要針對初次尋職青年設計，目前適用對象資格已由原失業90日放寬為失業60日即可參加。為鼓勵青年積極找工作，不僅提供尋職津貼，若在參加計畫期間內找到全時工作，穩定就業滿90日或180日者，還可分別申領就業獎勵金2萬元及1萬元，尋職津貼與就業獎勵金合計最高可領48,000元。