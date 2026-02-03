勞動部支援青年就業計畫 助近7千人踏出第一步

記者吳典叡／臺北報導

勞動部於民國114年推動「支援青年就業計畫」，針對初次尋職或長期待業青年，提供多元的就業諮詢、職涯輔導及最高4.8萬元實質經濟支持。勞動部今（3）日指出，推動以來持續獲得青年迴響，目前已經陪伴近7千名青年成功踏出就業第一步。

勞動力發展署表示，為及早協助年滿15至29歲，畢業後首次求職，且失（待）業達60日以上的我國籍青年踏出就業第一步，青年可以透過參加「支援青年就業計畫」，由就業服務人員提供多元和個別化的服務，包括一對一就業諮詢、職涯輔導、推介就業服務，以及履歷撰寫、面試技巧、職場形象等課程，協助青年找到適合自己的工作方向。

勞動力發展署說，「支援青年就業計畫」也提供參加此計畫的青年實質經濟補助，青年只要依此計畫規定進行求職與接受就業諮詢輔導，在尋職期間每月可領取6000元尋職津貼，最長可領3個月，最高發給1.8萬元。如果在參加計畫期間（90日）內成功找到工作，而且穩定就業滿90日或180日，可再分別申請領取2萬元及1萬元的就業獎勵金，尋職津貼及就業獎勵金合計最高發給4.8萬元。

勞動力發展署也說，「支援青年就業計畫」採線上申請方式，青年只要到「臺灣就業通」網站計畫專區完成會員註冊，並完成1項職業心理測驗，即可報名參加。這項計畫從114年9月推出至114年12月為止，已有9010名青年申請報名參加，其中6810人符合參加計畫資格，並且按照計畫各階段進行求職準備。

勞動部「支援青年就業計畫」提供職涯輔導及最高4.8萬元實質經濟支持；推動以來已陪伴近7千名青年成功踏出就業第一步。（勞動部提供）