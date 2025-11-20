勞動部整合職務再設計 助嘉縣中高齡員工提昇效率

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為因應國際經貿局勢動盪及對部分產業的衝擊，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推動「勞工就業通計畫」，整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」與「職務再設計」等資源，協助受影響的失業勞工儘速再就業或轉業，「職務再設計」透過專業評估與輔具導入，改善工作環境並提升效能，嘉義縣朴子市鑫立交通器材製造公司中高齡品保專員小雲視力退化，公司在南分署協助下導入電子式卡尺，大幅提升檢測準確度與效率，也讓中高齡勞工持續發揮專業價值。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，若中高齡員工有職場適應或工作負荷問題，雇主可運用「職務再設計」補助，透過專業評估協助企業改善設備或機具、增設輔具、優化環境或調整作業方式，協助勞工克服工作障礙、提升效能，兼顧生產效率與職場安全，費用最高每人每年可申請補助10萬元，協助企業打造友善職場，讓中高齡及身心障礙勞工穩定就業。

小雲任職於鑫立交通器材製造公司，擔任品保專員，負責依工程圖面進行產品首件量測與每日巡檢，工作主要仰賴傳統游標卡尺進行人工讀值，需要高度專注和精細的視覺判讀，但因年紀增長，視力與反應力下降，面對細小刻度判斷變得愈發吃力，造成眼睛疲勞，也增加讀值誤差的風險 。

公司透過南分署「職務再設計」協助，為小雲導入電子式卡尺，具備數位顯示功能，能夠即時呈現精確數據；小雲說，現在測量時不用再費力對焦刻度，眼睛比較不會那麼疲勞，也能更快完成檢測，透過優化，工作效率與檢測準確率明顯提升，公司主管肯定職務再設計改善員工的工作負荷，更提升整體品保流程的精確度與效率。

劉邦棟說，企業若面臨人力需求，可善用「勞工就業通計畫」整合資源，除「職務再設計」，若勞工具備即戰力，可申請「僱用獎助」，每人每月補助6000元，最長6個月；若技能仍需培訓，則可採「先僱後訓」方式，由雇主安排職場導師指導，勞動部補助「工作崗位訓練費」每人每月1萬2000元，最長3個月，協助企業穩定用人並培育人才；若有需求可上「台灣就業通」網站「勞工就業通計畫專區」查詢，或洽詢0800-777888。

