勞動部新局！洪申翰推職安法大修、3年計畫 誓言突破職災減緩瓶頸

勞動部於15日召開115年第1次全國勞動檢查機構首長聯繫會報，勞動部長洪申翰親自出席，除感謝並肯定各勞動檢查機構長期以來的努力與辛苦之外，並表揚優良勞動檢查人員，期許在新的一年裡，因應職業安全衛生法新修條文施行，以及強化職場減災行動計畫的展開，中央與地方持續通力合作，守護勞工生命與工作安全。

洪申翰於致詞時表示，我國重大職災死亡人數已從103年的346人降至114年的251人，整體職災死亡人數雖有下降，但近5年的減災曲線已趨於平緩，顯示僅靠傳統勤查重罰的方式已遭遇瓶頸，必須從制度面針對結構性問題檢討及處理，才能有所轉變。為了突破困局，我們已經在114年底完成12年來最大幅度的《職業安全衛生法》修法，並啟動為期 3 年的「強化職場減災行動計畫」，而為了讓新修法令能真正落實及計畫順利推動，充足、專業且穩定的檢查人力至關重要，這也是勞動部重要的任務，除了要全力支持勞工以外，也要作為全國第一線勞檢員最堅強的後盾。

此外，洪申翰於會中表示，勞動部未來針對中小企業將全面推動多元減災策略，整合地方資源，建構在地輔導網絡，推動「以大帶小」模式與設備改善補助措施，協助企業提升自主防災能力，也請各勞動檢查機構針對防災設施亟需輔導改善之中小企業，協助轉介，以善用地方政府的輔導資源。

洪申翰強調，勞動檢查是確保勞動法令得以落實最重要的關鍵之一，職場安全的路沒有終點，也不能有絲毫鬆懈，每一位勞動檢查同仁的使命不僅在於執行法令，更在於守護生命，期許各勞動檢查機構與勞動部一同用創新的思維及作法，徹底改變職場工安文化，讓每一位勞工安心工作、平安回家。

