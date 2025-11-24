勞動部新規上路 部長洪申翰誓言：終結抱病上班文化

生活中心／李宜樺報導

勞動部長洪申翰表示，針對週休三日勞動部目前仍處於收集各方意見的階段，會針對不同勞工與企業類型的意見進行評估，並在制度設計上進行更全面的思考。（圖／三立新聞）

勞工請病假還能領全勤獎金嗎？勞動部長洪申翰今（24）日接受廣播專訪時明確指出，為防止企業以全勤獎金「全有全無」的制度壓制勞工健康權，勞動部已修正規定，雇主不得因請病假就全數取消全勤獎金，必須「按比例發給」。他強調，這項規範已於上週正式公告，明年起上路，讓勞工能「勇敢請病假、不再報病上班」。

勞動部修法上路 病假10天內不得不利處分

洪申翰指出，長榮空服員不幸猝逝事件揭露職場「不敢請病假文化」，促使勞動部修正《勞工請假規則》，明定勞工一年內請病假不超過10天，雇主不得有扣獎金、不排班等不利對待；即便超過10天，企業也必須以工作表現、能力為考核依據，不能僅以請假天數作懲罰。

廣告 廣告

全勤獎金納入工資 企業須按比例給付

對於外界質疑「全勤獎金屬額外獎勵」，洪申翰指出，已有多起法院判決認定全勤獎金為工資的一部分。過去勞工若請假一天就被扣光3千元獎金，「代價太大，逼得大家報病上班」，因此新規要求雇主必須按比例扣發，例如請一天病假，只能扣1/30的全勤獎金。

勞工健康是企業資產 不能用病假換績效

洪申翰強調，「任何管理制度都不應以犧牲勞工健康為代價。」他呼籲企業理解，勞工在健康狀態下工作，效率與服務品質才會提升。請病假本就只領半薪，沒有人願意多休，但若因害怕被懲罰而帶病上班，對企業長期營運反而不利。

勞動部：將加強宣導 保障勞工請假權

勞動部表示，未來將透過產業公協會與工會雙管齊下，加強宣導病假權益與合理管理原則，避免雇主誤用制度懲罰勞工，建立健康、永續的職場文化。

更多三立新聞網報導

收盤／漲價三本柱撐盤 成交量爆量至7千億！留上影線收紅 小漲69點

【台股週盤兵法】破季線生死戰！魏明裕籲：莫忘「蘇黎世鐵律」保命術

新聞幕後／AI泡沫醞釀崩盤？Ray Dalio點出那根針何時出現 關鍵在這國

富邦集團運動家庭日湧6千人 蔡明忠蔡明興喊出永續戰力

