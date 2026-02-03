勞動部春安勞檢 北中南共查34違失罰94萬

勞動部長洪申翰3日上午親自率隊，前往新北泰山的南亞科5A公用廠建築及環境工程，現場突擊職場安全，防堵勞工過勞。

洪申翰表示，「看有的時候看起來好像是一個缺失，可是當它發生災難的時候，當他滑落的時候，當他墜落的時候，往往就是一條人命。」

勞動部長洪申翰強調，會和地方政府合作，接下來會按季公布重大職災相關數據，希望全民一起監督。

這次在北部的檢查，發現南亞科5A公用廠建築及環境工程，查出共違反14項次、停工5項次，裁罰55萬元，違反內容為承攬管理、墜落等防護措施不足。

南亞科技總經理李培瑛回應，「我們南亞科技一定會遵照部長的指示，在這個公安方面，繼續跟我們的營造廠商努力加油，把我們的公安做到滴水不漏，我們會盡力地去做。」

除了北部進行歲末春安聯合檢查，勞動部次長則前往中部的中龍鋼鐵公司，查出違反14項次、停工1項次，裁罰30萬，違反內容以墜落、感電及局限空間等防護措施不足。

另外，在南部的台灣氯乙烯工業公司林園廠，共違反6項次、裁罰9萬，違反內容以火災爆炸、感電等防護措施不足。

勞動部次長黃玲娜說道，「這麼龐大的這麼一個工廠，這些管線的這些缺失，我們都還能夠檢查出來，這些都是為了要維護我們勞工朋友的安全。」

為了預防歲末趕工作業，因為疏忽而發生危險，或提高過勞風險，勞動部從1月23日起，執行為期40天的春安期間加強職場防災實施計畫，期盼督促各事業單位，落實防災措施，讓每位勞工都能平安過年。