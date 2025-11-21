勞動部暖助毒品影響者重返職場 重拾人生希望再啟新旅程
記者張翔／高雄報導
為協助曾受毒品影響者重返職場、重拾人生希望，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署積極推動「施用毒品者就業服務計畫」，透過友善職場及專屬就業協助與雇主僱用的獎勵機制，支持受毒品影響者穩定就業，計畫推動至今已開發153家友善廠商，服務1千餘人，幫助許多民眾順利回歸職場。
曾因毒品案入監長達12年的「阿成」（化名），出獄時已近花甲之年，需一份收入來解決經濟困境，由於長期脫離職場，加上年事已高，使得重返職場之路困難重重，所幸在朋友的介紹下，他來到高分署潮州就業中心尋求協助，期望能找到一份工作。
潮州就業中心安排就服員透過訪談了解他的狀況與需求後，安排面試情境的模擬，以降低他面試焦慮，並運用「施用毒品者就業服務計畫」等就業促進工具與獎助資源，提高廠商僱用意願，成功推介他擔任環境清潔工作，任職初期就服員也持續關心阿成的狀況，給予心理支持，並鼓勵他渡過適應期續留職場。阿成表示，曾因誤觸毒品而服刑十幾年，一度對未來感到迷茫，如今不僅有了穩定工作，還能照顧家人，很感謝潮州就業中心的幫助。
高分署分署長郭耿華表示，「施用毒品者就業服務計畫」不僅提供施用毒品者專屬的就業諮詢與工作媒合，服務內容也涵蓋職涯輔導、履歷撰寫、面試準備及在職支持等，經雇主以全時工作僱用者，每個月還可以請領5千元到6千元不等的就業獎勵金，最長發給12個月，希望幫助這群曾受毒品影響的藥癮者有機會重新展開人生，有就業需求的民眾歡迎都可以洽各公立就業服務機構協求協助。
另外為了鼓勵雇主能夠釋出友善的職缺，只要僱用經公立就業服務機構推介的施用毒品者，僱用每滿10日就可以申請獎助津貼，累計最高可以申請14萬4000元，高分署也歡迎願意提供職缺的友善雇主加入計畫的行列，攜手協助想要重獲新生的藥癮者穩定就業。詳情請洽高屏澎東分署就業中心或撥打免付費專線0800-777888。
其他人也在看
電力設備大缺貨 爆漲價潮⋯台電董座：一個變壓器要等24個月
台電董事長曾文生示警，近期電力設備缺貨又漲價，甚至交期長達五年。重電業界表示，全世界都在要貨，台電狂催搶重電設備，現在各大廠的產能都爆滿，大型重電設備缺貨恐成新常態。聯合新聞網 ・ 1 天前
40歲後轉職，不只是換工作：中年職場人必看的4個關鍵選擇策略
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌40歲後轉職，不再只是追夢，而是策略抉擇。本文章帶你從薪資、職位、產業與成長性四個角度，重新思考中年職涯的下一步，讓你每一次轉職都更穩、更有價值。當你不再年輕，選工作就不能只看「夢想」這件事了。40歲之後，每一次轉職都像在打牌──不能亂出手，也沒太多容錯空間。要的不是一場孤注一擲的冒險，而是一次聰明且穩健的選擇。這裡整理出四個關鍵思考點，來自自己與許多中年職場朋友的經驗分享，給也正在考慮轉職的你。一、薪資：能不能撐起你的責任？這個年紀，不只是養自己，還要扛起家庭、房貸、教育基金，甚至父母的醫療開銷。薪資不能只看「比前一份多」，而是要問：「這份薪水夠不夠支撐現實？」、「有沒有餘裕存錢？」數字背後，代表的是生活的穩定與選擇的自由。二、職位：有沒有真正的決策權與影響力？不是升官才叫好職位，關鍵在於「能不能做決定」、「有沒有空間發揮經驗」。如果只是換個頭銜、換個logo，卻依舊綁手綁腳，那不叫進步，而是平行轉職。真正的價值，是你能創造影響，而不是坐在什麼位子上。三、產業：五年後，它還在成長嗎？別再問「這家公司好不好」，要問的是：「這個產業未來五年會長什麼KingNet 國家網路醫藥 ・ 7 小時前
40歲後轉職怎麼選？別只看薪水，先學會這3件事
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌40歲後的轉職，不只是換工作，更是心態的修煉。一位外商高階主管分享了中年轉職的關鍵在於三件事：放下比較心、找到新節奏、持續創造價值。專注於自我成長與專業流動，才能在職場下半場走得穩、走得長遠。中年轉職的智慧：從光環到自我價值的轉換離開外商高階經理人的職位後，他才真正體會到：中年轉換跑道，不只是工作選擇的調整，更是一場心態的修煉。過去，他習慣帶著光鮮的職稱出入會議室，背後有團隊支援，有專人準備資料。如今，第一次自己提著電腦、拉著行李出國洽商，才發現原來過去那些「理所當然」的資源，如今都要靠自己一步步完成。初次獨立的狼狽與充實他回憶，有一次邊拉著行李邊找登機門，手上還在修改簡報，心裡不禁感嘆：「以前這種工作明明都有團隊分工，怎麼現在全包在我身上？」雖然狼狽，但這種全程自主的感覺，卻帶來久違的充實感——因為每一步，都是自己真正的選擇。中年轉職的三大心態智慧他總結出，中年轉職最重要的是心態調整，而非單純職位選擇，主要包括三個方向：放下比較心不再與昔日同儕的職稱、薪水對照。每個人的人生跑道不同，與其比較，不如專注自己能掌控的部分。找到新節奏外商的步調像高速KingNet 國家網路醫藥 ・ 5 小時前
仁德醫專開公費專班 招攬澎湖學子：5年免學費、月領1萬獎學金
仁德醫護管理專科學校，由董事長鍾佳穎、校長黃柏翔及副校長黃森明、蔡政忠等人領軍，跨海抵澎招生。仁德醫專提出多項離島學生就學優惠方案，包括5年免學雜費、住宿費，每一個月1萬元獎學金，希望吸引更多澎湖學子投入醫護領域，共同強化地方醫療量能。仁德醫護管理專校表示，由於澎湖學子升學多需離鄉赴台，就學期間的各自由時報 ・ 7 小時前
最實用的拒絕信！15歲小孩應徵Valve，官方回應超勵志「學歷不是絕對」
全球最大 PC 數位遊戲平台 Steam 母公司，同時也是《CS2》、《DOTA2》、《戰慄時空》等熱門作品的開發商 Valve，僅 300 多人的規模，年營收曾因為法律文件曝光而估算超過 100 億美元，加上沒有上下級領導關係的內部結構，被許多人稱為最幸福的遊戲公司。而最近，一名網友分享，他曾在 15 歲時向 Valve 求職的有趣經歷，雖然申請毫不意外的被婉拒，但 Valve 官方不只沒有罐頭式的回絕，還寄了一封充滿鼓勵與實質建議的信件。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 9 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 2 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
【房地產週報】台北預售屋地板價飆！每坪年漲20萬 新北人口逆轉！十月狂流失近9千人 豪宅交易腰斬！「迷你豪宅」風潮起
今年房市真的冷掉了！央行祭出的信用管制措施讓豪宅市場出現轉變，交易量不僅腰斬，平均總價也跌了一成，建商甚至被迫推出「小而美」的案子。不只台北受衝擊，新北也在經歷人口流失的危機，特別是板橋、永和、新莊等高房價區域，年輕人正在逃亡，十個月內就流失近9千人。最扯的是，台北預售屋的地板價已經飆漲到8字頭，比去年整整貴20萬元，首購族根本買不起，買房夢越來越遠。房市寒冬中，北漂南漂真的變成選項了。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 7 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 20 小時前