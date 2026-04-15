勞動部最快今年引進印度移工 侯友宜開酸：以前說是假訊息「現在是進行式」

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[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

勞動部最快今年引進首批印度移工，引發輿論爭議，也有部分民眾擔心可能會影響社會治安以及國內勞動市場。新北市長侯友宜今（15）日受訪時酸，他以前就曾提到過印度移工簽署MOU的議題，當時政府說是假訊息，如今卻看到「現在進行式」，跟政府講的不太一樣。

新北市長侯友宜今（15）日受訪時酸，他以前就曾提到過印度移工簽署MOU的議題，當時政府說是假訊息，如今卻看到「現在進行式」，跟政府講的不太一樣。（圖／資料照）

事實上，侯友宜在2023年代表藍營參選總統時，曾在政見發表會上提到外媒報導台灣已簽署備忘錄要開放10萬移工來台；但當時勞動部表示，這是假訊息，並呼籲國人不要受到誤導、轉傳、以訛傳訛，非常遺憾仍有政黨總統候選人持續錯誤引用。勞動部長洪申翰日前赴立院備詢時則證實，首批約一千名印度移工最快於年底引進，並以製造業為優先。

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侯友宜強調，引進任何的移工，都要從治安面、本土就業環境好好去思考如何做好配套措施，不管是管理的，或是在制度面整體必須政府做好準備，所以這個部分政府要多多思考，如果沒有準備好是不是要輕易的開放。

另針對立法院三讀通過《兒童托育服務法》，那針對托育人員虐童最高可以處60萬元罰鍰，也要求建立監管雲保留30天的監視影像。侯友宜說，守護孩子的健康平安長大是我們最重要的責任，立法院這一次修法規定錄影監視系統的保管以及存放時間，他相信修法最重要的是希望能讓托育環境能夠更優化。

侯友宜重申，會配合中央的修法全力提升托育更優質的環境，讓權責能夠相當，在第一線的同仁也好做事，且會一直守護孩子的健康平安長大。

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