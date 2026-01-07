勞動部最新職缺調查：營建業最難找人 住宿餐飲業職缺率居首

勞動部今（7）日發布2025年9月底各行業職位空缺調查。 圖：勞動部提供

[Newtalk新聞] 勞動部今（7）日發布2025年9月底各行業職位空缺調查，顯示工業及服務業職缺總數為25.9萬個，職缺率達2.9%，部分特定產業仍陷於「補不足人力」與「留不住人」的困境。其中，營建工程業以平均4.4個月的招募時間，成為全台找人最困難的行業；而住宿餐飲業則因為流動率高，導致職缺率居首，達4.2%。

勞動部就職缺總數觀察，製造業仍是勞動力需求的大戶，職缺數達8.3萬個，占整體32.2%，其次是批發及零售業4.7萬個。但若以「招募時間」衡量補人的難易度，營建工程業因為環境辛苦且需特定的專業，導致補實節奏明顯慢於全體平均的3.1個月，平均對外招募時間長達4.4個月，其次是教育業3.7個月及醫療保健服務業3.6 個月，都面臨人才媒合期長的困境。

在工作型態方面，勞動部觀察指出，「輪班」需求成為招募的隱形成本。以醫療保健及社會工作服務業的全時職缺來看，高達70.4%需要輪班，住宿餐飲、藝文娛樂及運輸倉儲業的輪班需求也都超過5成；而金融保險業與教育業的輪班占比則不到10%，顯示產業特性對勞工生活的影響。

若從職類別來看，勞動部報告數據呈現，主管及監督人員最難求才，平均招募期達4.1個月；而技術要求較高的專業人員及機械設備操作員，招募時間也需要3.5至3.6個月。相較之下，事務支援人員及技術員的招募時間僅需2.5個月，是人力補實效率最高的職類。

