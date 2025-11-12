勞動部桃竹苗分署推三大ESG實務課程 青年職前訓練助攻永續新職力
為響應全球淨零排放與綠色轉型趨勢，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與元智大學攜手成立「ESG永續與綠能科技人才發展基地」，規劃在年底前推出三大實務課程，包含「GRI永續報告書撰寫實務班」、「ESG數據分析與碳足跡報告書實務班（第二期）」及「永續商業模式數位轉型實務班」，課程期間自114年11月至115年3月，目前陸續開班招生中；訓練內容結合ESG理論與實務，從企業永續報告撰寫、碳盤查與中和技術、AI數據分析到綠色創新策略，全面培養學員永續專業能力，打造面向未來的「綠色職場新人才」，歡迎想要跨入綠色產業的待業民眾踴躍報名參訓。
其中，「GRI永續報告書撰寫實務班」聚焦於國際GRI標準，強化學員在ESG報告撰寫、碳盤查及跨部門溝通的核心能力，結訓後可勝任「永續專員」、「CSR專案企劃」等新興職務；「ESG數據分析與碳足跡報告書實務班（第二期）」則以AI與資料科學為主軸，教授學員以Python進行數據分析、資料視覺化與溫室氣體盤查實作，並運用ChatGPT協助撰寫ESG報告，結合科技與永續的雙重專業；「永續商業模式數位轉型實務班」則著重於從管理決策到綠色創新實務，內容涵蓋企業倫理、永續治理、能源管理系統、SBTi倡議與碳路徑設計，協助學員理解如何將永續策略融入商業決策與品牌經營。於課程期間通過測驗者，除可取得查證人員證書，更可獲輔導報考經濟部產業人才能力鑑定（iPAS）淨零碳規劃管理師證照，為職涯發展增添專業優勢。
曾參與「ESG數據分析與碳足跡報告書實務班（第一期）」的翁先生表示，大學畢業後長期從事業務工作，主要負責客戶經營與管理；看準綠色產業的發展潛力，他報名參加桃竹苗分署開設的職訓課程，學習碳盤查與ESG實務技能，訓練期間在導師的指導下，實作Python數據分析與自動化流程，培養了永續報告撰寫與資料整合能力。結訓後，他透過就業媒合活動順利進入電腦軟體系統公司，擔任系統安全工程師，並將課程所學應用於工作中；翁先生表示，職訓課程內容實用，特別適合缺乏實務經驗的待業者，能幫助學員在訓練過程中充實專業能力，並熟悉職場需求。
桃竹苗分署長賴家仁表示，因應當前國際經貿情勢變化快速，為協助受景氣波動影響的青年強化專業技能跨入重點產業，桃竹苗分署積極推動「青年職前訓練」計畫，凡15至29歲本國籍失、待業青年皆可免費參訓，訓練期間每月可領8,000元學習獎勵金，最長12個月。除開辦各項訓練外，自114年9月1日起，勞動部更加碼推出「支援青年就業計畫」，針對15至29歲初次尋職青年提供尋職津貼與就業獎勵，最高補助達新臺幣4萬8,000元。他鼓勵青年朋友，善用政府資源，學習ESG與永續轉型新專業，提升職涯競爭力。課程資訊可至「台灣就業通」職前訓練整合網https://course.taiwanjobs.gov.tw/搜尋「ESG」，或至「ESG永續與綠能科技人才發展基地」網站https://reurl.cc/Mze7Rn查詢，亦可洽元智大學終身教育部服務專線03-4638800分機2484、2489。
