勞動部業務報告漏列EAP 劉建國促一月內提修法方案

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】立法院12日進行勞動部業務報告，勞動部以28頁報告書詳列政策方向與施政願景，卻未提及「EAP（員工協助方案）」，引起立委劉建國嚴正關切。他指出，政府單位對EAP推動多年仍成效有限，甚至出現委外標案遭冒名詐騙、諮商人員無證執業等亂象，凸顯政府與民間企業在員工心理健康支持上的嚴重落差。

劉建國指出，EAP是現代職場中不可或缺的心理支持與危機管理制度，能協助員工面對職場壓力、心理困擾與工作衝突。然而勞動部在最新的業務報告中完全未提及此議題，顯示中央對EAP政策仍未納入核心治理架構。

他強調，早在過去幾年，從總統府、五院到各部會的EAP執行狀況皆被發現零散且缺乏整合。特別是去年勞發署發生職場霸凌事件後，外界普遍認為應強化EAP制度，卻依舊出現環境部、外交部、農業部、經濟部等多個單位的EAP委外標案遭媒體揭露承辦業者「無心理師證照」卻執行諮商服務的離譜情況。

劉建國質疑，政府部門的EAP都能出現這樣的漏洞，那中小企業該如何仰賴？他指出，根據勞動部資料顯示，勞動部協助企業建立EAP的教育訓練場次自108年的18場降至近五年平均每年僅10場，淪為例行公事，缺乏實質推廣。

他進一步引用《天下雜誌》報導指出，對台灣167萬家中小企業而言，EAP被視為「奢侈品」，儘管中小企業佔全體企業98%，提供917萬個就業機會，卻最缺乏員工心理支持機制，這顯示政府推動力道仍有極大進步空間。

劉建國呼籲，EAP應儘速入法，讓各級機關與企業有明確依據與責任。他要求勞動部在一個月內針對「EAP入法」提出具體修法方向與報告，以建立制度化機制，確保勞工心理健康、預防職場悲劇再發生。

