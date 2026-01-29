勞動部減班休息 勞工再充電訓練計畫再加碼

為鼓勵受國際經濟情勢影響實施減班休息企業協助勞工進修提升職能，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」，並配合今年最低工資調升同步調整訓練津貼規定，每月最高可申請一萬六千三百元，協助勞工在工時調整期間穩定生活；勞動力發展署雲嘉南分署鼓勵勞工利用減班休息期間參與分署辦理的訓練課程，強化職能提升競爭力。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「減班休息勞工再充電計畫」不限產業別，只要因國際情勢經勞資雙方協議並通報實施減班休息的企業所屬員工就可申請；若企業主動利用減班休息時段，依公司經營發展策略與職能需求規劃客製化訓練課程強化員工職能，補助項目涵蓋講師鐘點費與交通費、教材文具用品費、場地費及工作人員費用，最高補助上限三百五十萬元。

劉邦棟分署長指出，分署主動關懷聯繫受影響企業，提供進場服務、方案說明及輔導申請，透過減班不停學方式助勞工穩定就業、提升技能，也讓事業單位留住人才，同時持續優化服務，提供轄區實施減班休息事業單位及勞工即時多元協助方案，鼓勵勞工參與分署訓練課程，透過勞動力發展數位服務平台線上學習新技能，除可申請訓津貼，亦可依企業需求輔導搭配申請「僱用安定措施」，讓勞工在訓練津貼外還可領取薪資差額補貼，符合資格的企業及勞工可至「補助企業辦理員工訓練計畫網」線上申請或洽分署各就業中心。