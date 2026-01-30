勞動部準備發錢 勞退基金每人估上看6萬

三大退休基金全年的收益有望挑戰1.4兆至1.5兆元。（示意圖／東森新聞）





全台灣勞工與公教人員的超級大紅包來了，隨著全球股市轉強加上台股驚人的漲幅，讓2025年勞動、國保及公教退撫三大退休基金的收益創造出驚人獲利數字，平均每人可領6萬元，許多勞工朋友們已經開始期待這筆意外之財。

三大退休基金去年獲利

勞動基金、國保基金及公教退撫基金在2025年的獲利表現亮眼，根據最新統計，三大退休基金全年的收益有望挑戰1.4兆至1.5兆元，這個數字將刷新歷史紀錄。光是2025年前11個月，這幾項基金的合計獲利就已經達到1.19兆元，加上12月全球股市續創新高的助攻，獲利總額輕鬆打破2024年的紀錄。勞動基金運用局預計在2月2日正式召開記者會，屆時將揭曉最終的獲利金額讓全民見證。

新制勞退分紅亮眼

對於廣大勞工來說，最關心的莫過於新制勞退基金的分紅，根據《工商時報》報導，2025年的獲利大爆發，也直接反映在分配金額上，估計新制勞退基金的全年收益若達到7800億元，平均每位勞工分到的紅利有機會上看6萬元。這比2024年平均分配的5.5萬元還要高出許多，對於年資較長、帳戶部位較大的資深勞工而言，分到的金額將會遠遠超過這個平均數。這筆紅利預計會在3月份正式撥入個人的勞退帳戶，屆時勞工朋友可以透過手機App或網路銀行查詢自己分到了多少錢。

2026首月台股暴漲

延續去年的強勁走勢，2026年的開局更讓人驚艷，從1月1日到29日為止，台股已經累積暴漲了3572點，即便1月份還剩下最後一個交易日，但單月漲點創下歷史新高幾乎已成定局。法人預估，受惠於股市這波驚人的漲勢，三大退休基金在2026年1月的單月獲利有極高機率衝上4000億元。目前市場內外資對今年台股的高點預估已經上調至38000點到39000點之間，對於政策多空方向具有參考價值的勞動基金展望，各界正高度關注。

