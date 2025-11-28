勞動部爆霸凌孕婦案 洪申翰稱已改組：盼不好的東西能有所矯正

〔記者劉宛琳／台北報導〕勞動部轄下的職災重建中心爆出霸凌案件，一名女性員工在懷孕期間遭受前主管言語霸凌長達近一年。勞動部長洪申翰今受訪表示，勞動部在上半年已針對重建中心進行改組，希望新的主管的團隊來讓重建中心的運作有一個新的氣象、新的出發，讓過去這樣不好的一些東西能夠有所矯正。

洪申翰指出，這個案子是在今年上半年重建中心人事改組之前，確實是有這個大的臨時申請案件，當時已經按照相關的程序，也請了外部委員來調查，調查結果也已做出了處置。

洪申翰表示，重建中心在改組之前有管理上的爭議，所以也是為什麼勞動部在今年在上半年很明確的做出了在主管人事上面的改組，就是希望能夠有新的主管的團隊來讓重建中心的運作有一個新的氣象、新的出發，讓過去這樣不好的一些東西能夠有所矯正。

洪申翰表示，這個霸凌的申訴的案件有成立，當事人去控告當時在調查過程裡面證人、外部人員還有申訴人員的狀況，勞動部已經明確的在要求重建中心要給這些被告的相關的證人，包括外部人員一切法律上面的協助。

