勞動部爆霸凌「孕婦」近一年！洪申翰：已更換新主管

勞動部近日爆出職場霸凌案，一名女性員工在懷孕期間遭前主管長達近一年的言語霸凌。對此，勞動部長洪申翰今（28）日證實，案件發生於今年上半年，當時已依程序啟動調查，也已做出處置。他坦言，確實存在管理爭議，因此今年啟動主管改組，就是希望新團隊能改善風氣、讓組織重新出發。至於申訴人、相關證人與外部委員，勞動部也要求重建中心提供完整的法律協助。

勞動部轄下的「職災重建中心」近日爆出疑似職場霸凌事件。一名女性員工指控，自己在懷孕期間，長達近一年遭受前主管言語霸凌，不僅影響身心，也造成工作壓力倍增。事件曝光後引起外界關注，洪申翰今日上午受訪時，回應調查進度與後續作為。

快新聞／勞動部爆霸凌「孕婦」近一年！洪申翰：已做出處置

勞動部轄下的「職災重建中心」近日爆出霸凌孕婦事件。（圖／翻攝自pixabay）

接著，洪申翰表示，該案在今年上半年職災重建中心進行人事改組之前就已經發生，並且在當時即提出正式申訴。勞動部依照程序啟動調查，並邀請外部委員參與審查，以確保結果公正客觀。目前調查已完成，並已依據調查結果作出處置。

同時，洪申翰也指出，此案顯示當時重建中心內部確實存在管理爭議，也因此勞動部會在今年上半年決定啟動主管層級的人事改組。他強調，推動改組的目的，就是希望以新的主管團隊重新調整中心內部文化與管理風氣，讓重建中心的運作能「重新出發」，逐步改善過去不良的工作氛圍。

針對目前進入司法程序的部分，洪申翰補充，申訴人日前向司法機關控告當時參與調查過程的相關人員，包括證人、外部委員與申訴相關人等。對此，勞動部已明確要求重建中心務必提供完整法律協助，確保所有被告證人都能獲得必要的支持，不因協助調查而承受無端壓力。

《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

