勞動部發布延後退休協商指引 鼓勵高齡勞工續留職場

記者郭曉蓓／臺北報導

為鼓勵高齡勞工續留職場，我國《勞動基準法》第54條已於113年修正，明定勞雇雙方得協商延後退休年齡。勞動部今（14）日進一步發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，年滿65歲勞工共計3種續留職場方式及相關建議，並提供公司協商延後退休年齡的協商紀錄表的參考格式，盼協助勞資雙方順利協商。

勞動部今日舉行記者會，勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛表示，這項參考指引，針對協商延後退休年齡的應注意事項，包括何時可以協商、協商前的準備、協商過程應注意的事項，以及雇主僱用高齡勞工可運用的資源提出說明指引，也提供協商延後退休年齡的協商紀錄表，讓各界可以參考。

黃維琛進一步表示，高齡勞工續留職場會有3種樣態，第1種是勞工繼續工作，「不另特別約定繼續履行原勞動契約」；第2種是「雙方協商延後退休年齡」， 參考指引包括：年資不中斷，繼續履行原有的勞動契約；在協商過程中，若是希望調整工作時間或工作日數，也應雙方討論達成合意，並以書面約定；注意不得單方面變更勞動條件，如需調整應經雙方合意；延後的退休年齡應以書面記錄；退休與保險制度延後不中斷。

第3種是「退休後再受僱」，參考指引包括：可依「中高齡者及高齡者就業促進法」簽訂定期勞動契約；定期勞動契約內容應雙方協商合意，並以書面約定；契約期間，雇主不得再以年滿65歲為由終止勞動契約。勞動部說，若是退休後再僱用的情形，也可以藉由協商，由雙方合意以定期契約約定日後的工作時間、工作日數等。

黃維琛說，現行勞動基準法規定，勞工沒有滿65歲，雇主不得強制退休，目的是為了保障勞工持續受僱到年滿65歲，但社會漸漸形成一個65歲就要退休的工作規則；但其實若勞雇雙方有意願，勞工還是可以持續受僱工作，雙方可以依勞基法協商約定延後退休年齡。勞動契約雖是勞雇雙方合意訂定，但勞工若認為有需要，可尋求專業支持，事業單位有工會者，勞工可請公會陪同協商。

勞動部今日也邀請裕隆集團及其企業工會到場分享經驗，裕隆汽車製造公司協理階孟月表示，集團早已積極透過參考指引中所提到的「勞雇雙方協商延後退休年齡」及「回聘退休員工」等多元模式，致力留用資深人才，光是最近3年，就有數十名員工在退休後續任或回聘，對公司有很大的幫助。裕隆汽車製造公司企業工會理事長羅文男指出，每名員工的生涯規劃各異，有人盼望65歲後享受退休生活，也有人希望透過調整工作內容或工作方式續留職場；只有勞雇雙方共同協商討論，才能兼顧產業留才與員工需求，創造勞資共好。

根據勞保資料統計，現行65歲以上仍在投保者有1萬多名。勞動部說，勞基法並未限制協商延後退休年齡的時點，勞雇雙方可依據勞工工作情形、產業趨勢或職業特性等，本著誠信原則適時協商。勞動部盼透過協商指引，鼓勵更多勞工可續留職場，希望協助共同打造一個共榮、永續的職場環境。

勞動部表示，人才是企業永續發展的重要資產，勞動部針對雇主僱用高齡者，已提供「繼續僱用高齡者補助計畫」及「職務再設計」等資源，雇主除可運用政府提供的資源外，也應本誠信原則適時協商，共同營造友善的高齡就業環境。

臺灣步入超高齡社會，為鼓勵高齡勞工續留職場，勞動部發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」。（記者郭曉蓓攝）