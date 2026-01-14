勞動部發布「延後退休勞雇協商指引」 鼓勵高齡者續留職場

勞動部發布協商延後退休參考指引，勞工滿65歲可與雇主協商延後退休，勞動部鼓勵勞雇雙方協商續留職場。（圖：資料照）

台灣步入超高齡社會，不少高齡者在希望繼續充實自我、續留職場，勞動部今（14）天發布協商延後退休參考指引，勞工滿65歲可與雇主協商延後退休，勞動部鼓勵勞雇雙方協商續留職場。(請聽AI報導)

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛表示，勞動部今天正式發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，盼協助勞資雙方順利協商。

黃維琛表示，參考指引彙集協商延後退休年齡過程應注意面向，包括何時可以協商、協商前的準備、協商過程應注意事項，以及雇主僱用高齡勞工可運用的資源等，也提供協商延後退休年齡的協商紀錄表。

廣告 廣告

黃維琛舉例，高齡勞工續留職場會有三種樣態，包含繼續僱用、協商延後退休年齡以及退休後再僱用，因此當勞工滿65歲時，雙方可以依照指引進行相關協商準備，包含如何延後退休、延後退休到幾歲，或是否退休後再回聘，當確定續留職場方式後，雙方就可進一步針對工作內容、工作時間等繼續進行協商。(楊清緣編輯，AI播報)

根據「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，雇主僱用高齡勞工應注意的事項及可運用的資源，勞工部分須注意勞工退休金、勞保、災保，雇主部分則可申請「繼續僱用高齡者補助計畫」及「推動職務再設計服務計畫」等協助措施。

有關勞工退休金，指引規範，勞工適用之退休金制度，依據勞雇雙方之勞動契約約定為「繼續履行原有勞動契約並延後退休年齡」或「勞工年滿65歲退休後再僱用」而有不同之適用規範。

一、繼續履行原有勞動契約並延後退休年齡

勞雇雙方約定繼續履行原有勞動契約並延後退休年齡者，因勞動契約並未中斷，故勞工適用之退休金制度，應繼續適用原有之退休金制度。

勞工具有適用勞基法退休金制度之年資（勞退舊制）者，雇主應依勞基法第56條及勞工退休金條例第13條規定，繼續按月提撥勞工退休準備金；勞工適用勞工退休金條例之退休金制度（勞退新制）者，雇主應依勞工退休金條例第14條規定，繼續按月提繳勞工退休金。

二、勞工年滿65歲退休後再僱用

勞工如勞工退休金條例之退休金制度（勞退新制）施行後受僱，且具勞工退休金條例第7條第1項規定身分之一（例如：適用勞基法之本國籍勞工、外籍或陸港澳地區配偶、經許可永久居留之外國人等）或外國專業人才延攬及僱用法所定應適用勞工退休金條例規定者，適用該條例之退休金制度。

有關勞工保險及勞工職業災害保險，雇主僱用年逾65歲之勞工繼續工作，應注意相關規定。

勞工保險的部分，勞工年逾65歲繼續工作，未領取勞工保險老年給付者，依勞工保險條例第9條第4款及同條例施行細則第21條規定，得自願繼續參加勞工保險，雇主不得拒絕。

勞工職業災害保險的部分，受僱於依法已辦理登記事業單位之勞工，無論是否已領取勞工保險老年給付，雇主均應依勞工職業災害保險及保護法第6條規定，為其辦理參加勞工職業災害保險。

外界關注，如果勞工持續受僱至年滿65歲，勞雇雙方是否就必須協商延後退休年齡？勞雇雙方如果沒有協商退休年齡，而雇主繼續僱用，嗣後雇主強制勞工退休時，雇主是否須給付資遣費或退休金？

勞動部說明，勞基法第54條第1項規定旨在保障勞工於年滿65歳前，不會遭雇主任意強制退休；故並非規定勞工年滿65歲，雇主即應強制其退休。又雇主於勞工年滿65歲後仍繼續僱用，勞動契約即繼續履行，並未強制勞雇雙方應於年滿65歲時即應進行協商或終止勞動契約。

勞動部強調，若雇主繼續僱用勞工，之後想終止勞動契約，仍應符合勞動基準法第11條、第12條或第13條但書等規定之事由，或依同法第54條第1項第1款規定強制勞工退休，並依法預告及給付資遣費或退休金。至個別勞動契約終止之事由，仍應依個案情形而定。