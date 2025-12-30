勞動部發津貼 這類人可以領

財經中心／廖珪如報導

育嬰留停以「日」申請即將於115年1月1日上路，開放受僱勞工在子女3歲前，原本可以申請最長2年的育嬰留停，其中有30日可以依需要選擇以日為單位向雇主提出申請，而為簡政便民，勞動部亦積極配套提供津貼、續保(含勞退)、雇主獎勵等簡化手續及支持性措施，讓育兒勞工有更多職場彈性的選擇，並提供友善小微型企業經濟支持。

為了讓勞工與雇主快速瞭解簡化後的申辦流程，勞動部特地整理了津貼、續保、雇主獎勵手續常見3大問題，一起來瞭解。

問題1「育嬰以日申請，津貼及續保申辦手續也要按日申請嗎？會不會很麻煩？」

不用按日申請，可累積多日後一次辦理，而且津貼及續保可同時一次辦理完成。申辦方式與現行相同，可透過線上申辦，也可選擇書面申請，線上申辦還可以由被保險人用手機透過行動電話認證方式申辦，方便又快速。

問題2「幫員工辦理育嬰續保，之後員工復職時還要通知勞保局嗎？」

勞保局已修改津貼及續保申請書表(含線上申辦)，整合育嬰留停屆滿後之復職申報作業，被保險人選擇續保時，會一併辦理留停屆滿之復職申請，勞保局會在被保險人於續保期限屆滿之翌日，主動恢復其為一般被保險人身分及恢復提繳勞工退休金，投保單位不用再填具復職通知書。但是員工如提前復職，則應由投保單位填具復職通知書通知勞保局。

問題3「員工未滿30人之企業，要如何申請雇主獎勵？」

雇主不需提出申請，勞保局會自動比對育嬰續保及津貼資料篩選符合資格之雇主，單位僅需線上登錄指定帳戶，獎勵金將按季自動撥付。而且指定帳戶一次登錄，日後皆可適用，無須重複登錄。

