勞動部發錢了！失業補助升級「最高可領6萬元」 申請資格一次看

財經中心／張尚辰報導

勞動部針對非自願離職致工作收入驟減之勞工家庭，提供子女就學補助。（示意圖／資料照）

為減輕非自願離職失業勞工子女之就學負擔，勞動部持續辦理「失業勞工子女就學補助」。114學年度第2學期補助自115年2月3日起開始受理，至3月22日截止申請。

勞動部表示，為即時協助因非自願離職致工作收入驟減之勞工家庭，自114學年度第1學期起已擴大補助對象。凡屬非自願離職之失業勞工，且於3月22日申請截止日前尚未請領老年給付，其子女就讀國內高中職或大專校院，具正式學籍，並符合下列任一情形者，即可提出申請。

【申請資格】

一、於114年12月23日至115年3月22日期間，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼者。

二、於114年3月23日至115年3月22日期間，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且114年12月23日至115年3月22日之就業日數未超過30日者。

三、於114年3月23日至115年3月22日期間，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且114年3月23日至115年3月22日之就業期間未超過3個月者。

四、於115年2月3日至115年3月22日期間非自願離職，已至公立就業服務機構辦理求職登記，並於115年4月21日前經核付失業給付或職業訓練生活津貼者。

勞動部進一步指出，考量物價上漲及大專校院就學費用負擔，自114學年度第1學期起除擴大補助對象外，亦同步提高補助金額，公立大專校院每學期每名補助1萬5000元，私立大專校院每學期每名補助2萬6000元；公立高中職每名補助4000元，私立高中職每名補助6000元。

針對獨力負擔家計，如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致無法工作，或子女有2人以上同時就讀大專校院之失業勞工，補助金額可再加給2成。此外，自114學年度第1學期起已取消排富條款，使近一年因失業導致所得驟減、經濟陷入困境之勞工，同樣得以申請補助。

勞動部提醒，子女就讀私立大專校院者，如同時符合教育部「私立大專校院學生學雜費定額減免」措施（每學期1萬7500元），應擇一請領；子女就讀高中職，若已依「高級中等學校免學費方案」免學費，或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複請領本補助。

【申請管道】

為落實簡政便民，勞動部已建置多元線上申請管道，民眾除可使用自然人憑證外，亦可透過輸入身分證字號及健保卡號線上申請。使用自然人憑證者，並可透過「My Data」平台直接取得戶籍資料，節省往返戶政機關時間。申請後如需補件或寄送審核結果，除紙本通知外，亦將同步發送簡訊，確保申請人即時掌握相關訊息。

