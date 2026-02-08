勞動部發錢了！年輕人符合資格「最高領10萬」 每月再拿8000元

財經中心／彭淇昀報導

因應國際情勢變動、產業轉型、淨零碳排及數位科技發展等趨勢，為協助青年掌握關鍵技能、提升職場競爭力，勞動部勞動力發展署北分署持續推動「產業新尖兵計畫」，符合資格的青年可獲得最高10萬元的訓練補助，訓練期間每月另可請領8000元學習獎勵金。

勞動部勞動力發展署北分署持續推動「產業新尖兵計畫」，符合資格的青年可獲得最高10萬元的訓練補助，訓練期間每月另可請領8000元學習獎勵金。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署北分署）

北分署指出，「產業新尖兵計畫」鎖定具發展潛力產業，結合實務導向訓練與就業媒合資源，結訓就業率達8成5以上。今年上半年規劃開辦57個班次，提供1872個訓練名額，協助青年累積專業實力，順利對接重點產業職場。

北分署提到，「產業新尖兵計畫」針對15至29歲失業或待業青年，攜手商研院、資策會、電機電子工業同業公會及大專校院等專業訓練機構，依據產業用人需求，規劃人工智慧、資訊科技、數位行銷、物聯網等熱門領域課程；課程設計強調實作與應用，協助青年在短時間內培養企業所需的即戰力技能，縮短學用落差。

為降低青年學習門檻、鼓勵安心投入訓練，北分署表示，符合資格的參訓青年，除可獲得最高10萬元訓練費補助外，訓練期間每月另可請領8000元學習獎勵金，有效減輕經濟壓力，讓青年專心精進技能、為就業做好準備。此外，為鼓勵青年儘速投入職場，結訓後90日內成功就業者，尚可向北分署申請領回1萬元自付額。

北分署表示，115年度「產業新尖兵計畫」訓練課程包括「Java雲端應用開發工程師實戰」、「冷凍空調節能技術」、「互動式前端網頁設計與開發」及「智慧應用微軟C#工程師」等專班，目前均已開放報名。

北分署提醒，有意參訓的青年請先至「台灣就業通」網站註冊會員，完成「我喜歡做的事」職涯興趣測驗，釐清個人參訓方向後，即可前往「產業新尖兵計畫」專區報名。透過此計畫，政府期望能系統性解決青年失業問題，同時填補資通訊、智慧機械與綠能產業的人才缺口。

