勞動部發錢了！ 政府補助「3假別薪資」 請領資格一次看





年底將至，勞動部特別提醒全國企業主，凡已先行墊付員工的「3假別薪資」，符合資格則可向政府申請補助，建構更友善的職場環境。

勞動部指出，自111年1月18日起，在育兒措施上，將有薪產檢假日數由5日增加為7日;有薪陪產假修正為有薪陪產檢及陪產假，並由5日增加2日，共為7日，給予育兒父母更多支持。

勞動部說明，受僱者依法提出產檢假、陪產檢及陪產假申請時，雇主不得拒絕。另為不增加雇主負擔，雇主於給付受僱者產檢假、陪產檢及陪產假薪資後，就其中各逾5日之第6日、第7日部分，得向勞工保險局申請補助。自開辦日起至114年8月底止，產檢假薪資補助人數3萬4,876人，補助金額8,822萬餘元；陪產檢及陪產假薪資補助人數4萬3,920人，核付金額1億5,482萬餘元。

勞動部最後強調，政府給予企業經濟支持，企業包容勞工照顧彈性需求，有利雇主留住成熟勞動力，而勞工照顧不離職，也能有助雇主留才緩解企業缺工問題。相關申請表單可至勞保局全球資訊網「業務專區」項下之「建構友善生養職場－薪資補助」下載或電勞動部諮詢專線1955洽詢。

（封面圖／勞動部提供）

