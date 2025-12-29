勞動部發錢了！ 最高可領6萬元 申請資格、方式一次看





為協助失業勞工突破求職門檻、降低遠距就業障礙及交通費負擔，勞動部勞動力發展署推動「跨域就業津貼」，透過「4大多元補助」措施，協助求職者突破地域限制，順利銜接新工作、重返職場。補助項目涵蓋求職交通補助金、異地就業交通補助、搬遷補助及租屋補助，其中租屋補助最高6萬元，成為失業勞工跨區就業的重要後盾。

勞動力發展署指出，凡曾參加就業保險，目前失業已滿3個月，或屬非自願離職的失業勞工，皆可至日常居住地附近的公立就業服務機構辦理求職登記，由就業服務人員提供一對一就業諮詢與媒合協助。就服人員將依求職者的工作經驗、專長能力與就業興趣，綜合評估合適職缺與工作地點，協助開拓更多就業機會。

若評估後發現住家附近暫無合適職缺，但求職者願意跨區面試，經就服人員推介至距離日常居住地30公里以上的地點，即可申請「求職交通津貼」，每次補助500元，情形特殊者最高可達1,250元，每年最多可申請4次、共5000元，減輕跨區面試的交通支出。

此外，失業勞工若成功經推介就業，且工作地點距離原居住地30公里以上，在實際就業滿30日後，還可依實際需求申請後續異地就業補助。選擇搬遷至工作地附近者，搬遷費用可核實「搬遷補助」，最高達3萬元；若採租屋方式，則依租賃契約所列租金總額的60％核實發給，每月最高5,000元，最長補助12個月、共6萬元。若不搬遷、選擇每日通勤者，也可依通勤距離申請每月1,000元至3,000元不等的異地就業交通補助，最長同樣可領12個月、共1.2萬～3.6萬元。

勞動力發展署提醒，民眾可至勞動力發展署官網「跨域就業津貼」專區（網址：https://gov.tw/n4V）查詢詳細資訊，或撥打免付費客服專線0800-777-888，亦可就近洽詢各地公立就業服務機構，由專人提供說明與協助，讓政府成為失業勞工邁向新職涯的堅實後盾。

