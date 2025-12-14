勞動部發錢了！最高領10萬申請4條件曝光 過年不愁吃穿

財經中心／王文承報導

農曆年將近，為協助勞工度過年前資金壓力，勞動部自今（15）日起開辦「115年度勞保紓困貸款」，由土地銀行受理，每人最高可貸10萬元，且享有前6個月僅需繳息免還本金的優惠；申請期限將持續至明年1月2日止。

勞動部表示，此次貸款主要是協助有急需的勞工，尤其年關將近，資金需求更顯吃緊。只要勞保年資滿15年、無欠繳保費與滯納金、且確實有生活困難者，都可提出申請。

本次貸款利率為2.165%，採「前6個月只繳息不還本」方式，可先緩解短期負擔，再在半年後平均攤還，期望成為勞工的「及時雨」。

依公告，申貸者必須同時符合以下4項條件：



生活困難需紓困

勞保年資滿15年（截至115年1月2日）

無欠繳勞保費及滯納金

未曾借貸勞保紓困貸款，或雖曾借貸但已全數繳清本息

但若已領取老年給付、終身失能給付或保險補償金者，則不符合申請資格

勞保局指出，本次由土地銀行全面導入e化系統，民眾可用手機或電腦完成申請、簽約與對保流程，連假日也能操作，不受時間限制。若不便使用線上服務，也可至全台土地銀行各分行臨櫃申請，或改採郵寄方式辦理。

勞保局呼籲，紓困貸款雖能減緩短期壓力，但仍務必按時還款，以免未來申請勞保各項給付時遭扣減，影響自身權益。若有任何疑問，可撥打土地銀行客服（02）2314-6633或勞保局專線（02）2396-1266洽詢。

