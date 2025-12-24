勞動部發錢了！「減班休息」最高領72600元 符合資格快申請

生活中心／張尚辰報導

為因應國際經貿環境變動，部分產業出現訂單減少情形，勞動部自2025年8月1日起至2026年1月31日實施「僱用安定措施」，協助因減班休息而收入受影響的勞工，提供薪資差額補助。勞動部雲嘉南分署提醒，相關補助的申請期限將於本月底截止，符合資格者每人每月最高可領取1萬2100元，最長補助6個月，累計金額最高可達7萬2600元。

雲嘉南分署指出，凡與雇主協議實施減班休息，且累計天數達30日以上，並已通報地方勞政主管機關的受僱勞工，若其任職事業單位屬食品及飼品製造、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及其零件製造，以及其他運輸工具及其零件製造等9大產業類別，即可提出申請。補助金額以減班前3個月平均投保薪資，與減班後協議薪資之差額為計算基礎，補貼比例為7成，每月上限為1萬2100元。

分署也提醒，補助申請須在每次減班休息滿30日後的次日起算90日內提出，逾期將無法受理。舉例而言，若減班休息期間為2025年9月1日至9月30日，最晚須於同年12月29日前完成申請。相關補貼可由勞工本人申辦，也可委由雇主代為提出，除書面送件外，亦可透過「台灣就業通」網站中「僱用安定措施」專區線上辦理。

此外，雲嘉南分署補充說明，即便所屬公司未列入僱用安定措施適用的9大產業別，勞工仍可參與「減班休息勞工再充電計畫」，並依減班前後的薪資差額申請訓練津貼，每月最高可獲1萬7210元。另針對全時基層勞工，若減班前的勞保平均月投保薪資介於2萬8590元至3萬300元之間，且減班後薪資差額較小或未產生差額者，完成訓練後仍可申請每月最高2280元的訓練津貼，以擴大照顧對象。

民眾如對申請流程或文件準備有疑問，可撥打免付費客服專線0800-777-888，或洽雲嘉南分署（06）6985945分機1627、1645、1708及轄區各就業中心。

