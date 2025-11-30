勞動部發錢了！ 登記辦法一次看

財經中心／廖珪如報導

勞動部提醒失業勞工，除了失業給付請領，若提前就業，也有獎勵金可以申請。（圖／記者王文承攝影）

勞動部提醒，失業勞工若在失業給付請領期限屆滿前順利找到工作，除了薪資收入外，千萬別忘了申請「提早就業獎助津貼」。這項津貼旨在鼓勵勞工積極就業，只要符合規定，就能將原本沒領完的失業給付變成一筆就業獎金。依照《就業保險法》規定，津貼計算方式，未領完的給付折半發給 只要勞工在受僱後參加就業保險滿 3 個月，即可申請。金額為「尚未請領失業給付金額」的 50%，並採一次發給。

勞動部舉例，若有一名勞工「阿榮」原本每月可領 2 萬元失業給付，最長可領 6 個月，但他在領到第 3 個月時就找到新工作（意即還有 3 個月額度未領）。當阿榮在新工作加保滿 3 個月後，就能額外申請相當於 1.5 個月失業給付的金額，也就是 3 萬元（3 個月 x 2 萬 x 50%）的津貼。近 4 成勞工受惠，線上申辦最便利 根據勞動部統計，114 年截至 8 月止，請領失業給付的勞工中，已有近 4 成（約 2 萬 2 千餘人）成功領取此津貼。

勞動部呼籲，符合資格者請務必於符合資格起 2 年內提出申請。民眾可多加利用「勞保局 e 化服務系統」，透過自然人憑證或行動電話認證線上申辦，不僅不受機關上班時間限制，還能省下郵資與排隊送件的時間，快速又方便。

