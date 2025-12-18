勞動部發錢了！ 補助資格曝光

財經中心／廖珪如報導

雇主聘用受國際情勢影響失業勞工，相關補助就可申請，讓勞工邊做邊學。（圖／記者王文承攝影）

勞動部近期發出新聞稿指出，針對面臨「有訂單、沒人才」而產能無法擴大雇主？勞動部為即時協助缺工企業將危機化為轉機，勞動部勞動力發展署積極推動「勞工就業通計畫」，自114年9月30日起整合「工作崗位訓練」資源，只要雇主僱用受國際情勢影響的失業勞工，同一年度內單一雇主最高可獲得180萬元訓練補助，透過「邊做邊學」模式，協助企業打造急需的即戰力。勞動力發展署呼籲面臨缺工困境的優質企業把握機會，踴躍申請本計畫！

廣告 廣告

勞動力發展署指出，許多企業在招募跨領域人才時，常擔憂新進員工技能不足，需耗費大量成本重新培訓。為此，本計畫特別設計「工作崗位訓練」模式，鎖定未有減班休息且穩定僱用的企業，由雇主安排職場導師提供一對一指導。透過實務操作的「邊做邊學」，協助新進員工迅速適應新環境並掌握核心技術，有效縮短學用落差，確保新進員工能無縫接軌企業實務需求。

為減輕企業培育人才負擔，勞動力發展署祭出實質補助誘因。雇主凡僱用適用本計畫的失業勞工並實施訓練，每月可獲1萬2,000元訓練指導費，最長補助3個月，同一年度內單一企業最高補助額度達180萬元。此外，雇主在僱用適用本計畫的中高齡失業勞工時，考量他們的職場適應需求，公立就業服務機構將主動搭配「職務再設計」資源，協助企業改善工作流程或設備，排除勞工工作障礙，可再額外補助雇主每人每年最高10萬元，全方位協助企業提升工作效能並穩定留用人才。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

5大慘業受關稅衝擊 國發會助攻了！

台積電爆加碼2千億赴美 經濟部回應了！

首款三折機問世！三星Galaxy Z TriFold登台亮相 驚人價格曝光

