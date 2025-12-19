勞動部發錢了！「這類人」最高可領180萬 申請資格一次看





為因應對等關稅及匯率波動帶來的挑戰，勞動部日前推動「勞工就業通計畫」，且整合「工作崗位訓練」資源，凡雇主雇用受國際情勢影響而失業的勞工，工作崗位訓練費每人每月補助1萬2000元，最長3個月，同一年度單一雇主最高可獲180萬補助。

勞動部表示，經參考經濟部評估受影響產業範圍，製造業因外銷導向致受國際情勢影響較為嚴重，為了不遺漏有需要協助的勞工，勞動部先針對從製造業離職的失業勞工，推動「勞工就業通計畫」，後續也將視就業市場情勢發展滾動調整協助對象範圍。

廣告 廣告

勞動部指出，在勞工就業通計畫中，公立就業服務機構針對失業30日以上，但已具備足夠技能的受影響失業勞工，運用僱用獎助鼓勵雇主釋出工作機會，雇主以按月計酬全時僱用經推介的受影響失業勞工滿30日以上，可申請僱用獎助每人每月補助6000元，最長6個月。而雇主只要向「公立就業服務機構」辦理求才登記、提供職缺，在僱用受影響失業勞工後，公立就業服務機構即會提供雇主整合型資源，讓雇主能更方便取得補助。

勞動部提到，如果失業勞工技能還不符合職缺要求，可以透過「先僱後訓」的模式，由雇主安排職場導師提供勞工需要的職務訓練，勞動部則補助雇主工作崗位訓練費，每人每月補助1萬2000元，最長3個月，同一年度內申請額度最高可達180萬元。

勞動部說明，又因為考慮到傳產製造業中高齡勞工的職場適應需求，公立就業服務機構也會搭配職務再設計措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升效能，每人每年最高補助雇主10萬元。

此外，勞動部強調，雇主在僱用期間必須維持僱用規模90%以上，並且不能有實施減班休息的情形，希望透過撐雇主、挺勞工的方式，增加受影響失業勞工的就業機會，也能協助產業穩定人力。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



新青安助攻！ 5大銀行11月房貸暴增36.7億

年終「6個月+2萬獎金」醫護全嗨翻 同業羨慕了

發財啦！ 選對「錢包顏色」財庫翻倍 命理師揭首選色系