勞動部發錢了！ 領取辦法一次看

為鼓勵失業勞工積極就業，重返職場，除大家熟知的失業給付外，就業保險還有提供提早就業獎助津貼，勞動部提醒符合請領條件者別忘了提出申請。勞動部表示，依《就業保險法》規定，勞工於請領失業給付後，在請領期間屆滿前受僱工作，並依規定參加就業保險滿3個月以上，得向勞工保險局(下稱勞保局)申請提早就業獎助津貼。給付標準按尚未請領的失業給付金額50%，一次發給。

舉例來說，阿榮失業後每月請領2萬元的失業給付，最長可領6個月，但領到第3個月時找到新工作，還有3個月失業給付沒領完。因此，當阿榮再受僱工作並累計(不以同一事業單位為限)參加就業保險滿3個月以上時，就可以再請領相當於1.5個月失業給付，即3萬元的提早就業獎助津貼。

勞動部補充說明，經統計114年截至8月請領失業給付的勞工中，約有近4成領取提早就業獎助津貼(計2萬2千餘人)。該部特別提醒勞工朋友於符合請領資格之日起2年內，可以書面申請，也能透過行動電話認證、自然人憑證等方式登入勞保局e化服務系統線上申辦，不受上班時間限制，並節省郵資或送件的時間，勞工朋友可以多加利用。

