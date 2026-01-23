勞動部發錢了！「1族群」每人每月領6000元 申請資格一次看





為協助企業補足人力缺口及支持受美國關稅影響的失業勞工，勞動部勞動力發展署推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源，與企業攜手協助失業勞工儘速重返職場、穩定就業。

勞動力發展署表示，「勞工就業通計畫」適用對象，凡失業達30 日以上，且最近一次投保勞工保險或就業保險投保單位是屬於受國際情勢影響的製造業（金屬製品、機械設備等共 27 項行業）失業勞工，將由公立就業服務機構主動協助企業快速找到合適人選，雇主只要以按月計酬方式全時僱用滿30日以上，可申請僱用獎助每人每月補助6,000元，最長6個月。

廣告 廣告

此外，除僱用獎助外，企業也可視實際需求，搭配運用職務再設計措施，考慮到傳產製造業中高齡勞工的職場適應需求，公立就業服務機構也會搭配職務再設計措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升效能，每人每年最高補助雇主10萬元。

勞動力發展署提醒，申請本計畫相關獎補助措施的雇主，須為就業保險投保單位之民營事業單位、團體或私立學校，且雇主在僱用期間必須維持僱用規模90%以上，並且不能有實施減班休息的情形。希望透過撐雇主、挺勞工的方式，增加受影響失業勞工的就業機會，也能協助產業穩定人力。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



文化幣擴大發放對象！「每年1200點」203萬青少年受惠

投組進化大爆發！00929、00934績效力壓主動式ETF 領軍高股息標的強勢反撲

美製車關稅若降 台灣賓士：5車款將調整售價