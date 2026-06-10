勞動部發錢最高可領9.6萬！「青年職前訓練學習獎勵金」怎麼拿好拿滿一文了解｜Yahoo補助通

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勞動部為了協助青年提升專業技能並強化就業競爭力，推出「青年職前訓練學習獎勵金」，符合資格者最高可以拿到9.6萬元，申請條件非常簡單，這麼好康的事錯過就太可惜啦！Yahoo新聞編輯室馬上帶你了解，該怎麼拿到這筆政府發的獎勵金！

青年職前訓練學習獎勵金措施，是勞動部為協助青年提升專業技能並強化就業競爭力所推出，希望能減輕青年朋友進修期間的經濟壓力，藉此鼓勵失業青年投入職業訓練。（示意圖／Getty Images）

青年職前訓練學習獎勵金誰有資格申請？

青年職前訓練學習獎勵金的適用對象是15～29歲（以參加訓練課程的開訓日為基準日）本國籍失業青年，且參加下列訓練課程之一者：

哪些課程可以領青年職前訓練學習獎勵金？我該怎麼查？

讀者朋友可以前往台灣就業通「職業訓練整合網」，查詢課程相關資訊。

青年職前訓練學習獎勵金參加流程為何？

青年職前訓練學習獎勵金9.6萬元怎麼拿好拿滿？

符合資格的朋友，參加上述勞發署指定的產業課程後，每月你的帳戶就會收到8000元，每人最多可以拿9萬6000元，也就是最多可以領滿12個月。換句話說，青年朋友如果想拿滿9萬6000元，訓練課程記得要參加一年唷！

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請注意，關於訓練課程的時數，勞動部也有規定：

每月訓練總時數須達100小時以上，且訓練期間應至少30日；但因國定假日導致訓練時數未達規定者，不在此限。 訓練期間未到課的時數，不能超過全期訓練總時數10%。 每月以30日計算，訓練期間一個月以上才會發給學習獎勵金，超過30日的畸零日數，訓練時數未達50小時者，發給半個月；訓練時數達50小時以上者，發給一個月。

舉例而言，小虎只參加29天，因未滿一個月，不會拿到獎勵金。若是小虎參加30天+16天（訓練時數20小時），小虎可以領8000元+4000元=共1萬2000元。要是小虎參加30天+20天（訓練時數51小時），那麼小虎可以拿到8000元+8000元=共1萬6000元。

青年職前訓練學習獎勵金我可以參加2次、拿19.2萬嗎？

一個人只能參加一次哦！最多就是拿到8000元x12個月=9萬6000元。

我有領「失業給付」或「職業訓練生活津貼」，可以同時領學習獎勵金嗎？

答案是不行唷！法條規定，領取失業給付或職業訓練生活津貼期間，不能領取青年職前訓練學習獎勵金。

我還有其他問題，可以問誰？

還有其他問題的讀者朋友，可以撥打下列專線洽詢：

勞發署：0800-777-888、(02)8995-6114

北基宜花金馬分署：(02)8995-6399 #1812

桃竹苗分署：(03)485-5368 #1504

中彰投分署：(04)2359-2181 #1527

雲嘉南分署：(06)698-5945 #1518

高屏澎東分署：(07)821-0171 #1336

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

參考資料

※青年職業訓練計畫資源（台灣就業通）

※失業青年職前訓練獎勵要點（勞動部）