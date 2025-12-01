勞動部發錢！不只失業有津貼 「提早就業」也能領

勞工保險局。（示意圖／方萬民攝）

勞動部為鼓勵失業勞工積極就業、重返職場，除了大家熟知的「失業給付」外，「就業保險」還有提供提早就業獎助津貼，勞動部提醒勞工，符合請領條件者別忘了在2年內提出申請。

勞動部表示，依《就業保險法》規定，勞工於請領失業給付後，在請領期間屆滿前受僱工作，並依規定參加就業保險滿3個月以上，得向勞工保險局申請提早就業獎助津貼。給付標準按尚未請領的失業給付金額50%，一次發給。

勞動部舉例，阿榮（化名）失業後每月請領2萬元的失業給付，最長可領6個月，但領到第3個月時找到新工作，還有3個月失業給付沒領完。

因此，當阿榮再受僱工作並累計（不以同一事業單位為限）參加就業保險滿3個月以上時，就可以再請領相當於1.5個月失業給付，等同於3萬元的提早就業獎助津貼。

勞動部補充說明，經統計，今（2025）年截至8月請領失業給付的勞工中，約有近4成領取提早就業獎助津貼，計2萬2千多人。

勞動部特別提醒，勞工朋友應於符合請領資格之日起2年內，可以書面申請，也能透過行動電話認證、自然人憑證等方式登入勞工保險局e化服務系統線上申辦（https://edesk.bli.gov.tw/me/#/na/login），不受上班時間限制，並節省郵資或送件的時間，勞工可以多加利用。

