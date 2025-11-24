即時中心／顏一軒、李美妍報導

有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案，力推「週休三日」，截至今（24）日上午11時18分止，已有5768人連署，勞動部必須於12月7日前回應。勞動部長洪申翰稍早受訪時強調，目前仍處於意見收集階段，評估後會再進行制度性研議。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，支持所有開放的討論，未來保障勞工基本勞權才是最重要的。





今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區受訪。記者提問，有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案，希望可以推動每週上四天、休三天，目前已經通過了門檻，勞動部要在12月7日前完成評估並且回應，委員會支持週休三日嗎？會不會擔心缺工的問題？

廣告 廣告

對此，鍾佳濱湖應，延長或縮短工時，每個國家有不同發展經濟的考量，台灣現階段面臨少子化、勞動力短缺等情形，勞動部也積極推動中高齡人士投入就業市場，社會的潮流有各式各樣的需求，有人覺得工作太累、工作不好找、工時太長或需要增加更多的收入。

他強調，這都是攸關民眾自己的生計、生活權利，「我們支持所有開放的討論，未來國家對於勞工的基本保障還是最重要的」。

快新聞／勞動部研議「週休三日」有譜？民進黨團震撼表態了

「公共政策網路參與平臺」有關於「週休三日」的提案。（圖／翻攝自「公共政策網路參與平臺」官網）











原文出處：快新聞／勞動部研議「週休三日」有譜？民進黨團震撼表態了

更多民視新聞報導

台灣適合推行「週休三日」？破10萬人表態「1結果超意外」

「週休三日」不是人人愛？上班族1原因崩潰了：太痛苦

台灣「週休3日」可行嗎？他點名「這些產業」全受惠

