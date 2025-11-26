勞動部砸逾4億元辦亞洲技能賽 開幕典禮卻未見國旗

會場展示多國國旗，連巴勒斯坦也展出其國旗，但我國卻是用中華台北會旗代替，且介紹我國也是用Chinese Taipei。（林良齊攝）

我國睽違32年再次舉行國際等級技能競賽，勞動部為了辦理賽事花逾4億元，未料開幕典禮中未見任何一面中華民國國旗，勞動部長洪申翰受訪時僅說，「等比賽開始吧」便快步離去。

本屆亞洲技能競賽已報名國家共計29國，包括18個會員國、11個非會員國、321位選手參加，並辦理44個職類，會場展示多國國旗，連巴勒斯坦也展出其國旗，但我國卻是用中華台北會旗代替，且介紹我國也是用Chinese Taipei。

洪申翰表示，本屆是第三屆的亞洲技能競賽、也是睽違32年再次舉辦國際賽事，希望能夠更進一步提升我們產業技術能力。

洪申翰說，第二屆亞洲競賽我國拿下25面獎牌，此次國手可能會有壓力，但不認為應該要獎牌數，無論最後結果為何，技能競賽中不會有輸家，因為選手可以累積實力，為未來產業累積。

面對會場內沒有國旗一事、頒獎時選手是否可以披上國旗，洪申翰不願正面回應僅說，「等比賽開始吧」便快步離去。

