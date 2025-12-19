勞動部砸6億減職災 建履歷平台揭露營造廠資訊

（中央社記者吳欣紜台北19日電）勞動部今天宣布，啟動為期3年的強化職場減災行動計畫，預計投入新台幣6億元，首波鎖定營造業，攜手內政部建置「全國營造廠商職安衛履歷平台」並推動台灣職安卡達50萬人次等。

重大職業災害頻傳，根據勞動部統計，今年截至11月數據顯示，營造業職災死亡為94人，至於墜落死亡則有63件。

勞動部與內政部國土管理署今天舉行記者會，宣布啟動為期3年的強化職場減災行動計畫，首波鎖定營造業，透過跨部會合作，從工程源頭到施工現場全面強化安全管理。

勞動部長洪申翰指出，台灣重大職業災害死亡人數從民國103年的346人降至113年的287人，營造業也由168人下降至145人，整體職災數據雖然呈下降趨勢，但近5年的減災曲線已趨於平緩，顯示仍有進步空間，尤其營造業風險最高，每年仍奪走約150條人命，占全體重大職災的一半。

洪申翰也點名，興富發集團及寶佳集團近5年多個建案發生重大職災，這些都是資源比較多的業主，但卻沒有投入足夠資源到工程管理，導致職業災害發生，安全是需要投資的，若單靠勞檢員開罰、改善空間有限，須找到勞檢以外的力量，才能讓國內工安跟上國際腳步。

勞動部職安署長林毓堂分析，營造業職災居高不下，背後存在長期結構性問題，包含工程業主以工程進度及成本控制為考量，工安投入不足、工程層層轉包、管理人力不足等原因導致職災。

林毓堂表示，減災行動計畫借鏡英國、日本、新加坡經驗，推動源頭防災等策略，包含訂定工程安全設計辦法，由業主負起規劃設計、擴大推動台灣職安卡訓練，目標3年完成高風險作業人員50萬人次受訓以及建立營造廠商職安衛履歷平台。

其中，職安衛履歷平台將由勞動部與國土署共同建置。林毓堂說，平台未來將公開廠商的事故、裁罰與得獎紀錄，讓業主選商不只看價格，也可以檢視廠商安全管理績效，透過制度設計，讓重視安全、願意投入防災的優良廠商有更多機會承攬重要工程，平台預計116年1月1日上路。

內政部國土署長吳欣修表示，內政部現行的建築工地施工勘驗機制，未來也將升級，與勞動部合作強化各項重點抽查項目，並透過地方建築管理與職業安全主管機關共同辦理「聯合重點抽檢查核」，預防工安事件發生。

洪申翰說，3年減災計畫預計投入6億元，盼讓職災防制工作繼續，明年起也將擴大公開重大職災資訊，包含工程業主名稱，並按季公布各縣市重大職災統計數據等。

洪申翰強調，「安全應該成為每一名勞工日常」，除了營造業，未來也將針對製造業火災、爆炸事故以及工安資源不足的中小企業防災等提出減災計畫。（編輯：管中維）1141219