勞動部神救援「勞工就業通計畫」 助失業勞工逆風轉職

因受美國對等關稅政策等國際情勢影響，使國內產業與勞動市場出現不確定性。勞動部為協助受影響的失業勞工再就業，自9月30日啟動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計三項資源，協助受影響的失業勞工重回職場。年近60歲的徐伯(化名)，在勞動部屏東就業中心的協助下，不僅在失業期間維持基本收入，更透過「僱用獎助」措施讓他順利重返職場。

徐伯過去於屏東某木業大廠擔任作業員，因美國對等關稅政策使公司營運受影響並縮減業務，他也因此失業。首次至屏東就業中心尋求協助時，就服員便感受到他的焦慮與不安，徐伯說：「我老了，反應也慢，很多公司看到我就直接說額滿，根本不跟我談。」多年從事木業工作、跨業經驗不足，使他在轉職上遇到瓶頸，對未來感到迷惘。

為解決徐伯在求職期間沒有收入的困境，就服員先協助申請失業給付，並在過程中主動處理因前公司積欠勞保費造成的申領受阻問題。經過一個月追蹤與溝通，成功讓徐伯順利領取失業給付金，生活得以穩定，也有效減輕求職壓力。

經濟狀況改善後，就服員繼續協助徐伯評估自身條件與轉職方向。考量年齡、體能與反應速度等因素，以及木業相關職缺有限，就服員建議他轉向食品業等人力需求較大的產業。另為提升錄取機會，就服員運用「僱用獎助」措施，並積極開發轄區食品原料廠，向廠方說明徐伯的工作意願與能力，經雙方面試後，廠方決定給予機會，徐伯終於順利入職食品原料廠，在邁入60歲之際展開職涯新篇章，他興奮地說：「真的謝謝屏東就業中心，60歲了還能那麼快找到新工作，很感動。」

勞動部屏東就業中心翁素足主任表示，國際情勢雖然對就業市場造成影響，但勞動部責無旁貸，挺企業也挺員工。除失業給付、僱用獎助等措施外，為協助受國際情勢影響而失業的勞工，勞動部推出「勞工就業通計畫」，雇主或民眾若需瞭解相關措施與申辦方式，可至勞發署高屏澎東分署官網查詢，或洽詢屏東就業中心 08-7559955。（圖／記者王雯玲翻攝）